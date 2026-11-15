Venezuela Renace: nueva entrega de viviendas rehabilitadas en urbanismo de La Guaira

Este sábado el gobierno venezolano realizó la una nueva entrega de viviendas rehabilitadas a familias del urbanismo Cacique Caribe en el estado La Guaira, tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Al menos tres torres el urbanismo fueron recuperadas dentro del marco del plan Venezuela Renace.

Entregan viviendas rehabilitadas en La Guaira

El ministerio de Obras Públicas, a través del plan Venezuela Renace, sometió estas edificaciones a un proceso de recuperación integral, con el fin de devolver la seguridad de la estructura y habitabilidad para los afectados.

Un total de 60 familias fueron beneficiadas con la entrega de este sábado, específicamente en las torres 6, 7 y 8 del urbanismo Cacique Caribe en el estado La Guaira.

Asimismo, cabe destacar que se mantiene el despliegue de atención y recuperación de las viviendas en varios estados del país, que sufrieron daños en su estructura tras el doblete sísmico.

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