Despliegan plantas eléctricas en varios puntos de Carabobo: garantizarán el alumbrado navideño

Este sábado 14 de noviembre el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, anunció el despliegue e instalación de plantas eléctricas en varios sectores de Valencia y Naguanagua.

A través de sus canales oficiales, Lacava brindó más detalles sobre la instalación de estas plantas y los puntos de la ciudad que contarán con ella.

Plantas eléctricas en Carabobo

De acuerdo con la información proporcionada por Lacava

con la instalación de estas plantas generadoras de electricidad se busca "proteger nuestro sistema eléctrico" a fin de garantizar el alumbrado navideño.

Asimismo, el gobernador del estado Carabobo señaló que estas plantas estarán ubicadas en la avenida Bolívar de Valencia y en Naguanagua.

Agregó que "así garantizamos un alumbrado navideño y espacios dignos para nuestra gente y el disfrute familiar en esta importante época del año".

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