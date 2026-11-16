Choferes de ruta urbana en La Guaira se unen al paro: Todo queda a conciencia del conductor

Este domingo choferes de la ruta urbana de la guaira anunciaron de forma extraoficial que se sumarán al paro de mañana lunes 16 de noviembre.

De acuerdo con el medio local 'La Verdad de Vargas', diversas carencias llevan al gremio de choferes de la ruta urbana a sumarse al paro de este lunes.

Transporte en La Guaira

Hice una información brindada por uno de los directivos de la ruta urbana "todo queda a conciencia del chofer", resaltando que sufren fallas del combustible mantienen bajos ingresos por pasaje insuficiente y no tiene suficiente apoyo con los insumos.

En este sentido aseguró que para este lunes 16 de noviembre choferes de la ruta se sumarán al paro.

Suministro de gasoil

Adicionalmente, resaltó que Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) cambió el horario del suministro de combustible, el cual será desde las 11 de la mañana a las 2 de la tarde, a partir de este lunes.

En este sentido, informó que "se realizará una reunión donde estarán los representantes de línea porque es un absurdo el suministro en horas pico".

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