Endurecen el control de las playas públicas: estas son las sanciones y multas por arrojar basura

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Las autoridades regionales y municipales aplican actualmente operativos de control que sancionan desde el exceso de ruido hasta la disposición inadecuada de desechos sólidos.

Este marco legal garantiza el derecho ciudadano al disfrute de la costa, pero impone responsabilidades ineludibles tanto para el bañista como para el comerciante.

Las sanciones que acarrea este incumplimiento incluyen multas calculadas en unidades tributarias o trabajo comunitario, dependiendo de la jurisdicción.

La normativa nacional establece que todas las playas venezolanas mantienen su carácter de "bienes de dominio público", lo que impide cualquier tipo de privatización o cobro por el simple acceso a la arena.

Sanciones y obligaciones para un turismo responsable

El sistema de sanciones en Venezuela para las playas públicas funciona bajo una estructura dual: Ley de zonas costeras y ordenanzas de convivencia ciudadana.

Para los turistas, arrojar basura al mar o dejarla en la arena conlleva multas que las alcaldías han actualizado para que tengan un impacto real en el infractor.

Los prestadores de servicios deben cumplir con normas de higiene y seguridad, como posesión de certificado de manipulación de alimentos y cursos de primeros auxilios.

La ley también regula la actividad deportiva y recreativa en las playas públicas para evitar accidentes entre bañistas y embarcaciones.

La sanción por cobrar por encima de los precios estipulados incluye la suspensión temporal de la actividad comercial.

Estas son algunas de las infracciones y sus montos:

Arrojar basura al mar o arena conlleva hacer servicio comunitario. Dependiendo del municipio, las multas oscilan entre los $ 30 y $ 100 al cambio oficial.

El uso de plantas eléctricas o sistemas de sonido de alta potencia en áreas no permitidas tiene una retención del sonido y una multa de $ 50.

Las multas por verificar que los comerciantes cobran por encima del precio van desde los $ 200 o $ 500 si hubo maltrato al turista.

Está prohibido circular con vehículos motorizados en la franja de arena, sus multas superan los $ 150.

Si hay mascotas, donde no es una "zona pet friendly", la multa ronda entre $ 20 y $ 40.

En Venezuela, estas multas suelen pagarse a través de las taquillas de recaudación de las alcaldías o mediante puntos de venta oficiales de la policía municipal.

Cabe destacar que no debe pagar con efectivo directamente al funcionario.

La educación ambiental se presenta como la norma no escrita pero más importante para la preservación de las playas venezolanas.

Aunque las sanciones económicas sirven como elemento disuasorio, el objetivo de las normas vigentes es fomentar una cultura de respeto hacia el patrimonio natural del país.

Venezuela busca, mediante este control, posicionar sus costas como destinos organizados y seguros para el turismo interno y extranjero.

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