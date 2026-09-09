Influencers en la mira: prenden alarmas sobre consejos médicos de gente inexperta

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En la actualidad no es necesario salir de casa para obtener recomendaciones sobre bienestar o salud, pues las redes sociales se han inundado de “influencers” que ofrecen este tipo de consejos sin contar con aval profesional, lo que puede convertirse en un riesgo para muchos.

Algunos creadores de contenido han aprovechado su carisma y talento para las producciones audiovisuales, para ofrecer informaciones sobre temas relacionados con diagnósticos, tratamientos médicos o estéticos; en ciertos casos, lo hacen desde su experiencia personal sin determinar que cada persona puede tener su vivencia particular.

El caso de Venezuela no es ajeno a este fenómeno; por esta razón, los gremios de la salud se han pronunciado en rechazo a la comunidad de “influencers” que promueve este tipo de temas en redes sociales.

La Sociedad Venezolana de Medicina Interna (SVMI) emitió un comunicado para alertar sobre la proliferación de mensajes difundidos en redes sociales por parte de creadores de contenido que comprometen la salud.

“Expresamos nuestra profunda preocupación y firme rechazo ante la difusión irresponsable de información falsa, remedios sin sustento y recomendaciones que carecen de evidencia científica”, señaló la presidenta del gremio, la doctora Mariflor Vera.

En el comunicado, la sociedad recordó que cada diagnóstico y tratamiento debe estar respaldado por la medicina como resultado de años de investigaciones rigurosas, ensayos clínicos, consensos académicos internacionales y fundamentados en la mejor evidencia disponible para proteger la vida y la salud de las personas.

Destacaron que la salud no debe usarse como contenido de entretenimiento, tomando en cuenta que la divulgación médica exige responsabilidad ética y credibilidad profesional.

Asimismo, la SVMI recomendó a la ciudadanía verificar las fuentes de información y priorizar la consulta con médicos calificados. También pidieron evitar compartir contenido dudoso y apoyarse en el criterio de sus médicos.

El pronunciamiento estuvo respaldado por la Academia Nacional de Medicina (ANM), donde rechazaron la difusión de contenido falso en redes sociales, sin sustento científico y con el que pueden valerse de la vulnerabilidad de pacientes para promover la automedicación o el abandono de terapias farmacológicas requeridas para ciertas enfermedades.

Por este motivo, instaron a la Contraloría Sanitaria del Ministerio de Salud a hacer seguimiento de esta situación al considerar que es inaceptable que se ponga en riesgo la salud de quienes sufren alguna patología.

La alerta sobre el denominado “intrusismo digital” en el área de la salud también llegó de la Sociedad Venezolana de Dermatología Médica, Quirúrgica y Estética (Svdmqe), que instó a la población a abstenerse de aplicar tratamientos, rutinas y remedios caseros promocionados a través de las redes sociales por creadores de contenido sin formación médica ni respaldo científico.

Julia Rothe De Arocha, presidenta de la organización gremial, advirtió sobre el incremento del intrusismo profesional, señalando que existen personas e incluso personal de salud operando en áreas especializadas sin contar con la debida acreditación universitaria para diagnosticar y tratar afecciones en la piel, el cabello, las uñas y las mucosas.

En este sentido, instaron a la población a optar por las consultas con especialistas certificados.

Las reacciones de los gremios médicos surgieron luego de que el influencer Gianpiero Fusco, conocido como “El Tigre”, generara polémica al cuestionar públicamente los tratamientos oncológicos tradicionales como la quimioterapia y sugiriera prácticas alternativas.

El mundo impone controles al trabajo digital

Debido al auge del intrusismo por parte de influencers en distintas áreas como política, economía o salud, las autoridades de distintas naciones del mundo han decidido imponer controles que regulen la creación de contenido y evitar que pueda traer consecuencias graves para sus comunidades.

Uno de los países que decidió restringir a los influencers como medida de protección para el público es China, cuyas autoridades ordenaron que quienes decidan publicar contenido relacionado con temas especializados de medicina, derecho, educación o finanzas, deberán acreditar formación académica o certificaciones en esas áreas.

La medida, anunciada por la Administración del Ciberespacio de China (CAC), busca elevar los estándares de credibilidad en un entorno saturado de desinformación.

La orden obliga a las plataformas Weibo, Douyin (versión china de TikTok) y Bilibili, entre otras, a verificar las credenciales de los usuarios antes de permitir la publicación de contenido profesional.

Les exigen pagos de impuestos

Los influencers o creadores de contenido son considerados una profesión nativa digital y, por ser relativamente nueva, se caracterizaba por mantener altos niveles de informalidad porque estaban en medio de un vacío legal donde muchos no declaraban sus ganancias, ya sea por desconocimiento o de manera intencional.

Ante esto, las agencias tributarias de diversas partes del mundo han comenzado a tratar las redes sociales como una actividad económica formal y han creado normas específicas para obligar a los influencers a pagar impuestos.

Entre los países que han tomado medidas drásticas para hacer que se cumplan las obligaciones tributarias están España, Perú, Chile, Colombia y México.

Las agencias de recaudación han establecido algoritmos que les permiten hacer seguimiento de las redes sociales; de esta forma determinan si las declaraciones de una persona no coinciden con lo que publica en sus cuentas digitales y activan sus alertas.

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