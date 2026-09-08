Dermatólogos alertan sobre riesgos de seguir tratamientos para la piel promocionados por ¨influencers¨: detalles

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La Sociedad Venezolana de Dermatología Médica, Quirúrgica y Estética (SVDMQE) emitió una alerta pública para instar a la población a abstenerse de aplicar tratamientos, rutinas y remedios caseros promocionados en redes sociales por creadores de contenido e influencers sin formación médica ni respaldo científico.

Julia Rothe De Arocha, presidenta de la organización gremial, advirtió sobre el incremento del intrusismo profesional, señalando que existen personas e incluso personal de salud operando en áreas especializadas sin contar con la debida acreditación universitaria para diagnosticar y tratar afecciones en la piel, el cabello, las uñas y las mucosas.

Consecuencias y recomendaciones de la sociedad médica:

Riesgos a la salud: La aplicación de recomendaciones virales no supervisadas puede ocasionar quemaduras químicas, dermatitis severas, agravamiento de patologías preexistentes, uso inadecuado de fármacos y retrasos críticos en el diagnóstico de enfermedades graves como el cáncer de piel.

Evaluación individualizada: La SVDMQE enfatizó que cada paciente requiere una valoración personalizada y que la popularidad de un producto en plataformas digitales no garantiza su seguridad ni su eficacia clínica.

Llamado a la responsabilidad: Exhortaron a la ciudadanía a verificar las credenciales de los profesionales antes de someterse a procedimientos estéticos o dermatológicos, al tiempo que solicitaron a los medios y creadores de contenido evitar la difusión de información médica de origen dudoso.

La institución reiteró que la dermatología es una rama de la medicina que exige rigurosidad académica, por lo que instó a la población a priorizar siempre la consulta con especialistas debidamente certificados.

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