Diosdado Cabello: Acuerdos petroleros abren puertas a inversiones por $100 mil millones si se levantan las sanciones

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El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que el reciente acuerdo petrolero suscrito con Estados Unidos abre una ventana de oportunidad para atraer inversiones superiores a los 100.000 millones de dólares en el sector energético, aunque condicionó su aprovechamiento pleno al levantamiento definitivo de las sanciones internacionales.

Durante una rueda de prensa de la directiva del partido, Cabello diferenció los trámites burocráticos e institucionales que debe cumplir cualquier empresa para ingresar al país del impacto que generan las medidas coercitivas unilaterales.

Indicó que el nuevo convenio abre las puertas para la llegada de capitales por el orden de los 100.000 millones de dólares, precisando que la concreción de estos proyectos dependerá del cese del bloqueo financiero y las persecuciones internacionales.

Defendió la trayectoria histórica del país en materia de cooperación económica, asegurando que Venezuela ha demostrado ser un socio comercial estable y seguro para los inversionistas extranjeros.

Reiteró que el objetivo central del Ejecutivo es consolidar un escenario económico sin sanciones para desarrollar plenamente el aparato productivo nacional bajo esquemas de soberanía.

Cabello enfatizó que el país cuenta con el marco legal y la disposición para canalizar las inversiones en función de los intereses nacionales una vez superadas las restricciones externas.

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