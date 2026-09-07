Venezuela y Vietnam avanzan en la negociación de más de 30 instrumentos de cooperación en áreas estratégicas

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Caracas y Hanói avanzan en la fase de negociación de más de una treintena de convenios bilaterales enfocados en sectores clave como energía, desarrollo agroalimentario, telecomunicaciones y cultura.

El anuncio fue realizado por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, durante el acto oficial de despedida y condecoración al embajador de la República Socialista de Vietnam en Caracas, Vu Trung My, al término de una misión diplomática de más de tres años en la nación sudamericana.

Durante la actividad en el Palacio de Miraflores, la jefa de Estado impuso la Orden Francisco de Miranda en su Primera Clase al diplomático asiático, destacando su contribución al fortalecimiento de los lazos de integración e intercambio técnico entre ambas naciones.

Rodríguez precisó que el mapa de trabajo bilateral cuenta actualmente con 51 convenios vigentes, marco que se ampliará con las nuevas negociaciones de cara a la próxima Comisión Mixta Bilateral.

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Vietnam, establecidas formalmente el 18 de diciembre de 1989, mantienen una dinámica de intercambio constante orientada al desarrollo socioeconómico y comercial.