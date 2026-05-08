Lacava ofrece esta recompensa a quiénes den información sobre máquinas de minería: otros anuncios

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En un video difundido en la red social Instagram, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava informó que estas ofreciendo recompensa de 1000 dólares a aquellas persona que denuncie el funcionamiento de granjas de minería de criptomonedas.

"Mil dólares por cada denuncia certificada que conduzca al hallazgo de equipos operando ilegalmente", expresó.

En el clip, el burgomaestre dice que la denuncia debe hacerse con información certificada, correcta y fidedigna a través del número de teléfono 0416-7280286.

Como parte de estas medidas, Lacava ofrece recompensa que se dará una vez que se verifique la información.

Aunado a eso, aseguró que en el estado no hay autorización para minar criptomonedas y advirtió que quien lo esté haciendo será tratado como un delincuente y enfrentará sanciones penales. "En estas condiciones en que estamos, el que esté minando es un delincuente", sentenció.

Además de ello, indicó que esto es parte de las acciones que está tomando el Gobierno Regional para contrarrestar el problema del sistema eléctrico.

"Hemos estado con este tema del drama eléctrico que tenemos, que no es cualquier cosa, viendo las cosas que podemos hacer para mitigar esta situación de alto consumo, de falta de generación, mientras entra en funcionamiento Planta Centro y la Pedro Camejo", indicó.

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