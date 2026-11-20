El Museo de Ciencias Naturales (Muci) anunció la inauguración de su Feria Navideña 2026 este sábado 21 de noviembre. La actividad se llevará a cabo en el Parque Los Caobos de Caracas.

A través de su cuenta en la red social Instagram, la institución informó que esta actividad se realizará todos los sábados entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre. Además, precisaron que la feria estará disponible en el horario entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

"¡No te pierdas nuestra Feria Navideña MUCI 2026! Disfruta todos los sábados de nuestros espacios junto a emprendedores y emprendedoras para que consigas los mejores regalos esta Navidad", señalaron en la red social. Asimismo, la organización del evento detalló que la entrada es completamente gratis.

Se conoció que la feria funcionará con puestos de emprendedores que ofrecerán sus productos o servicios al público. Los asistentes podrán adquirir artículos de producción nacional, así como obsequios para la temporada, mientras recorren las áreas expositivas.

Parranda navideña

Adicionalmente, este sábado 21 de noviembre se llevará a cabo una parranda navideña en las instalaciones del Museo de Ciencias Naturales en el parque Los Caobos de Caracas. Se trata de una presentación especial del coro juvenil del núcleo de La Hoyada de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.

En el marco de la Filven 2026, los músicos realizarán una presentación de parrandas y aguinaldos dirigida al público de todas las edades. Esta presentación será a las 3:00 de la tarde y la entrada es gratuita.

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