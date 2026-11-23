Con profundo júbilo y devoción, los vecinos de El Hatillo recibieron la réplica oficial de la sagrada tablilla de la Virgen de Chiquinquirá. Esta valiosa reliquia que lleva esculpido el trono de la Patrona del Zulia, arribó al municipio directamente desde la Basílica de Maracaibo, para traer su bendición y acompañar a todas las familias hatillanas.

“Recibir a nuestra querida Chinita es una bendición enorme que llena de luz y fortaleza espiritual a cada hogar de nuestro municipio. Es la réplica más grande que tiene el estado Miranda y está aquí para acompañar a nuestra patrona Santa Rosalía de Palermo; a partir de ahora “La Chinita” ahora va a bendecir al pueblo de El Hatillo”, expresó el alcalde Fernando Melena quien agradeció a la agrupación G48 Gaitas, quienes hicieron este regalo al municipio, con el fin de cumplir una promesa a la patrona de los zulianos.

En el marco de la celebración, los vecinos se dieron cita en la plaza Bolívar del casco histórico para participar en la misa de bienvenida a la Virgen, donde entre oraciones, aplausos y gaitas rindieron homenaje a La Chinita, quien desde hoy acompaña el caminar diario de todos los hatillanos.

El alcalde Fernando Melena destacó que la sagrada reliquia reposará en la iglesia Santa Rosalía de Palermo, donde la tablilla de La Chinita permanecerá de forma definitiva para el encuentro y la oración de todos los vecinos. Asimismo, cada 18 de noviembre se celebrará su día de manera especial, consolidando una tradición que fortalece la fe y la identidad de nuestro municipio.

Por su parte, monseñor Rafael Bitter, vicario parroquial de la iglesia Santa Rosalía de Palermo, expresó que “El Hatillo es un pueblo de fe y hoy lo ha manifestado con sinceridad, alegría y humildad. Damos gracias a Dios por este gran regalo, y nuestra patrona, Santa Rosalía de Palermo, también lo agradece”.

La gestión municipal continúa promoviendo espacios para el encuentro espiritual y el fortalecimiento de los valores que nos unen como comunidad. “La presencia de la sagrada reliquia zuliana en nuestro casco histórico establece un lazo de afecto y esperanza que acompaña a cada familia hatillana. De esta manera, honramos la devoción de nuestros vecinos y mantenemos vivo el legado que define a El Hatillo como un pueblo de fe”, recalcó el primer mandatario local.



Un poco de historia

Según recoge la historia tradicional, en el año 1709 una humilde lavandera llamada María Cárdenas halló a orillas del Lago de Maracaibo una pequeña tablilla de madera en la que, el 18 de noviembre, apareció iluminada la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá tras escucharse unos misteriosos golpes en la pared de su hogar. Este acontecimiento dio origen a una profunda devoción en el estado Zulia, consolidando a "La Chinita" como su patrona espiritual y como uno de los símbolos religiosos y culturales más emblemáticos de Venezuela.

La llegada de la Virgen de Chiquinquirá se suma a la profunda devoción católica de una comunidad que siempre mantiene viva la oración en familia. En estas tierras benditas, los vecinos ya veneran con mucho amor a San José Gregorio Hernández, a nuestra patrona Santa Rosalía de Palermo, a Santa Madre Carmen Rendiles, San Salomón Leclercq y a la Virgen Desatanudos.

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