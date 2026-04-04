Video viral: maniobra aérea sobre megayate de lujo sorprende a turistas en Los Roques

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El archipiélago de Los Roques fue el escenario de un momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Todo ocurrió con la llegada de un imponente e inmenso yate de lujo que capturó de las miradas de los turistas y habitantes del lugar.

La gran sorpresa para los testigos sucedió cuando un helicóptero realizó una maniobra sobre la parte delantera de la embarcación, descendiendo y aterrizando directamente sobre el barco para dejar a sus pasajeros, una acción que generó asombro tanto en vivo como en las plataformas digitales.

Un destino de primer nivel

El arribo de este exclusivo barco vuelve a poner el foco sobre Los Roques y su fama como un destino turístico de alto nivel.

En los videos captados y difundidos en las redes, el paradisíaco paisaje destaca por sus aguas cristalinas que siguen atrayendo este tipo de visitas, generalmente asociadas al lujo extremo, la privacidad y la atención personalizada.

El video de la maniobra no ha parado de circular, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la semana. Los usuarios en redes sociales expresaron su asombro por el gran tamaño de la nave y la enorme precisión del piloto para lograr el aterrizaje.

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