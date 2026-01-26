Amazon eliminó aplicaciones ilegales en sus Fire TV Stick: plataformas piratas en la mira

Suscríbete a nuestros canales

El sistema operativo FireTV de Amazon, presente en los Smart TV y dispositivos Fire TV Stick, retiró de su plataforma la app XuperTV (antes Magis TV) por promover el acceso a canales, películas y eventos deportivos sin las licencias correspondientes.

Usuarios reportan que desde el pasado fin de semana, ya no se puede descargar desde la tienda oficial y dejó de funcionar incluso en dispositivos instalados.

Los dispositivos Fire TV permiten convertir cualquier TV en un centro multimedia con apps. Sin embargo, esa flexibilidad abrió la puerta a plataformas piratas, motivo por el que Amazon decidió tomar medidas.

El nuevo sistema de control mostrará un aviso en pantalla cuando se detecte una app incluida en la lista negra de la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), una organización internacional dedicada a combatir la piratería digital.

El usuario recibirá una advertencia sobre el riesgo y la app quedará inhabilitada tras la notificación, impidiendo su uso.

Las aplicaciones legales y oficiales, como Netflix, Disney+, Prime Video o YouTube, seguirán funcionando sin cambios. Sin embargo, quienes utilicen reproductores de IPTV o apps de origen no verificado podrían experimentar bloqueos inesperados próximamente.

¿Qué alternativas a Fire TV Stick existen?

Existen varias alternativas al Fire TV Stick para convertir un televisor en un centro multimedia inteligente.

Entre las opciones más populares destacan el Google Chromecast, que permite enviar contenido desde el móvil o la computadora al televisor, y el Roku Streaming Stick, conocido por su interfaz sencilla y amplia compatibilidad de aplicaciones.

El Apple TV es otra alternativa, ideal para quienes pertenecen al ecosistema de Apple y buscan integración avanzada con otros dispositivos. También existen alternativas de marcas como Xiaomi Mi TV Stick y NVIDIA Shield TV, que ofrecen diversas funciones y sistemas operativos adaptados a diferentes necesidades.

