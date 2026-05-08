Cepa Andes del hantavirus: cruceros despiertan recuerdos del Covid-19 con brote viral

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El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius ha generado atención internacional y reabierto el debate sobre la vulnerabilidad de los entornos cerrados ante enfermedades infecciosas.

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) descartó que este evento represente el inicio de una pandemia, el caso ha despertado comparaciones con los primeros meses del COVID-19.

Las autoridades sanitarias confirmaron la presencia de casos asociados a la cepa Andes del hantavirus, una variante que puede transmitirse en condiciones específicas de contacto cercano. Así fueron las palabras de Maria van Kerkhove, directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, según informa BBC:

"Quiero ser inequívoca al respecto: esto no es el SARS-CoV-2. Esto no es el inicio de una pandemia como la covid-19. Se trata de un brote que estamos observando en un barco"

Cruceros bajo observación epidemiológica

Los cruceros han vuelto a colocarse en el centro de la discusión sanitaria debido a su capacidad de facilitar la propagación de virus en espacios cerrados. El caso del MV Hondius recuerda al brote ocurrido en el Diamond Princess durante 2020, uno de los primeros grandes focos de COVID-19 fuera de China.

Entre los principales datos de ambos eventos destacan:

Alta concentración de personas en espacios reducidos

Transmisión acelerada de enfermedades infecciosas

Dificultades para el control inmediato de brotes

Impacto internacional por la movilidad de pasajeros

Diferencias entre COVID-19 y hantavirus

Las autoridades sanitarias han insistido en que no existe una relación directa entre ambos virus, ya que presentan mecanismos de transmisión y riesgos completamente distintos. Mientras el COVID-19 tuvo una propagación global acelerada, el hantavirus suele estar asociado a brotes más limitados.

Diamond Princess (COVID-19):

Más de 3.700 personas a bordo Más de 700 contagios 14 fallecimientos

MV Hondius (Hantavirus): Cerca de 147 pasajeros y tripulación Casos confirmados y sospechosos en investigación Varios fallecimientos reportados



La Organización Mundial de la Salud fue clara al señalar que el brote de hantavirus no tiene características de una pandemia. Expertos del organismo explicaron que su forma de transmisión difiere significativamente del SARS-CoV-2 y que el riesgo global actual es bajo.

La entidad internacional mantiene vigilancia activa del caso, pero insiste en que se trata de un brote aislado en un entorno específico y no de una amenaza global.

Las autoridades sanitarias continúan investigando el origen y evolución del brote en el MV Hondius, con apoyo de organismos internacionales.

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