Casos de hantavirus: Tres estados de EEUU siguen de cerca posibles contagios

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Las autoridades sanitarias de Estados Unidos continúan monitoreando a pasajeros que regresaron del crucero MV Hondius, embarcación donde se registró un brote de hantavirus durante el pasado mes de abril.

Los organismos de salud estadounidenses activaron protocolos preventivos en varios estados mientras avanzan las investigaciones sobre el origen y alcance del brote. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) trabajan junto con organismos internacionales y autoridades federales para supervisar la situación y ofrecer seguimiento a los viajeros relacionados con el crucero.

Georgia, Arizona y California activan monitoreo sanitario

Entre los estados que mantienen vigilancia epidemiológica se encuentran Georgia, Arizona y California. Las autoridades sanitarias locales confirmaron que varios residentes permanecen bajo observación médica tras haber estado en el MV Hondius durante el viaje donde se reportaron los casos sospechosos de hantavirus. De acuerdo con los reportes oficiales:

Georgia monitorea a dos pasajeros.

Arizona mantiene seguimiento de un residente.

California activó controles preventivos sobre viajeros relacionados con el crucero.

Ninguno de los observados presenta síntomas hasta ahora.

Las autoridades insistieron en que el seguimiento busca actuar de forma preventiva mientras continúan las evaluaciones médicas y epidemiológicas.

Los CDC señalaron que el riesgo de transmisión para la población estadounidense sigue siendo extremadamente bajo. No obstante, recomendaron a los ciudadanos mantenerse atentos a la información emitida por organismos oficiales y acudir a centros médicos en caso de presentar síntomas compatibles con la enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también mantiene vigilancia sobre el evento, aunque considera que el impacto global continúa siendo limitado. A pesar de ello, las autoridades internacionales no descartan nuevas acciones de monitoreo mientras avanzan las investigaciones sobre el brote registrado en el crucero.

¿Cómo se transmite el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad poco frecuente que suele propagarse a través del contacto con fluidos, heces u orina de roedores infectados. También puede transmitirse al inhalar partículas contaminadas presentes en espacios cerrados o superficies expuestas al virus.

Entre los síntomas más comunes destacan:

Fiebre y escalofríos.

Dolores musculares y de cabeza.

Náuseas y vómitos.

Diarrea y malestar abdominal.

Problemas respiratorios repentinos.

Los especialistas advierten que los síntomas pueden aparecer semanas después de la exposición inicial al virus.

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