La nueva prohibición de la Unión Europea sobre la IA: qué reglas cambian

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Recientemente, diversas instituciones de la Unión Europea (UE) establecieron un pacto para vetar la creación de imágenes íntimas con inteligencia artificial (IA) sin permiso de los afectados.

De acuerdo con el último reporte de la agencia EFE y el comunicado oficial, la decisión busca frenar el uso de herramientas digitales para generar contenido sexual o de abuso infantil.

Dicha medida responde a incidentes con aplicaciones que facilitan la manipulación de fotografías reales. Las autoridades europeas exigen ahora que las empresas tecnológicas apliquen controles de seguridad estrictos para proteger a los ciudadanos.

Plazos y reglas para las empresas

El nuevo reglamento entrará en vigor el 2 de diciembre de 2026. Hasta esa fecha, las redes sociales y plataformas de IA tienen tiempo para actualizar sus sistemas. Las herramientas que solo sirvan para crear contenido sexual sin consentimiento quedarán fuera del mercado de forma definitiva.

Las empresas que ofrecen servicios de uso múltiple también deben cumplir normas, ya que ahora sus modelos necesitarán filtros que impidan de forma eficaz la generación de este material sensible.

Liderazgo de España en la medida

España impulsó esta iniciativa junto a Francia y Alemania para elevar los estándares de protección digital. El gobierno español busca consolidar un modelo tecnológico confiable respaldado en sus leyes nacionales.

Identificación de contenido artificial

Según EFE, el acuerdo también fija normas para el etiquetado de material sintético. A partir de diciembre de 2026, todo archivo de audio, video o foto que provenga de una máquina debe incluir una marca de agua.

Este rastro digital permite que cualquier usuario identifique con rapidez si el contenido es real o ficticio.

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