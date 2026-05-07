Usuarios de iPhone en EEUU podrían recibir hasta 95 dólares en compensación

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El gigante tecnológico Apple dio un paso definitivo para cerrar uno de los capítulos más polémicos de su historia reciente.

La compañía aceptó pagar una indemnización de 250 millones de dólares para resolver una demanda colectiva que la acusaba de publicidad engañosa respecto a las capacidades de su sistema de inteligencia artificial, conocido como Apple Intelligence.

La disputa legal se originó tras el lanzamiento del iPhone 16 en 2024, cuando miles de usuarios expresaron su frustración al descubrir que las revolucionarias funciones de Siri prometidas en las campañas de marketing no estaban presentes o tardarían años en implementarse por completo.

El centro de la polémica: ¿Una IA inexistente?

La demanda sostenía que Apple engañó deliberadamente a los consumidores para incentivar la compra de sus nuevos modelos en un mercado saturado por el auge de la inteligencia artificial.

Según la documentación judicial, los clientes alegaron que la empresa los hizo creer que los dispositivos poseían "características, funciones y beneficios de IA que simplemente no tenían".

Muchos usuarios aseguraron ante el tribunal que no habrían comprado los teléfonos o habrían pagado un precio mucho menor de haber sabido que la renovación total de Siri era, en ese momento, más una promesa a largo plazo que una realidad técnica.

Por su parte, Apple declaró en un comunicado que han decidido resolver el asunto para "seguir centrados en ofrecer los productos y servicios más innovadores".

¿Quiénes son elegibles para el pago?

El acuerdo preliminar beneficia a los propietarios de aproximadamente 37 millones de dispositivos comprados en Estados Unidos. Para calificar para la compensación, los usuarios deben cumplir con los siguientes requisitos:

Modelos incluidos: todos los modelos de iPhone 16 , así como el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max .

Periodo de compra: dispositivos adquiridos entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025 .

Monto de la indemnización: cada usuario elegible recibirá un pago base de 25 dólares por dispositivo, cantidad que podría elevarse hasta los 95 dólares dependiendo del volumen total de reclamaciones presentadas.

Cómo reclamar tu compensación

Aunque el acuerdo ya es público, los abogados que representan a los usuarios aún esperan la aprobación final del tribunal. Hasta el momento, no es posible presentar una reclamación de forma inmediata.

Se espera que en las próximas semanas los clientes afectados comiencen a recibir notificaciones oficiales por correo electrónico o correo postal.

Estos mensajes contendrán un código de identificación único e instrucciones detalladas sobre cómo registrarse en un sitio web de liquidación dedicado exclusivamente al caso.

Es fundamental que los propietarios de estos modelos estén atentos a sus bandejas de entrada para no perder el plazo de registro.

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