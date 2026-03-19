Actualización crítica de iOS: por qué Apple rompió sus reglas para proteger modelos antiguos

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Apple emitió un llamado global a sus usuarios para que actualicen el sistema operativo de sus iPhones tras el descubrimiento de dos sofisticadas herramientas de hackeo: DarkSword y Coruna.

Según investigaciones de Google y diversas firmas de ciberseguridad, estas amenazas "vinculadas a servicios de inteligencia rusos y cibercriminales chinos" están diseñadas para tomar el control total de dispositivos que ejecutan versiones antiguas de iOS, permitiendo el robo masivo de datos personales y financieros.

Las amenazas: DarkSword y Coruna

El motivo principal de la alerta es la proliferación de "kits de exploits" que operan de forma silenciosa.

DarkSword: Detectada por Google, esta herramienta funciona como una red de vigilancia que extrae contraseñas de Wi-Fi, mensajes de texto, historial de ubicación a nivel de raíz y bases de datos de salud.

Coruna: Un software espía cuyo origen se remonta a la venta ilegal de tecnología militar a intermediarios rusos, utilizado recientemente para espiar a ciudadanos en zonas de conflicto y robar criptomonedas.

Expertos de la firma iVerify señalan que ha existido una falsa percepción de que los iPhones son imposibles de hackear, reseñó Telemundo en su sitio web.

La realidad es que, si bien Apple cuenta con una de las arquitecturas más seguras, los atacantes han perfeccionado el método "Abrevadero" (Watering Hole).

Este consiste en infectar sitios web que los usuarios visitan regularmente; si el iPhone no tiene el software al día, el dispositivo se infecta automáticamente al procesar el código de la página, sin que el usuario haga clic en nada sospechoso.

Apple responde: Parches para modelos antiguos

En un movimiento inusual, Apple no solo instó a los usuarios a subir al nuevo iOS 26, sino que lanzó una actualización especial de seguridad para modelos de iPhone más viejos que ya no soportan el sistema operativo más reciente.

Esto confirma la gravedad de la vulnerabilidad, ya que la compañía busca proteger a una base de usuarios que suele ser más vulnerable por no renovar sus equipos con frecuencia.

¿Qué datos están en juego?

La preocupación de los investigadores radica en la profundidad del acceso.

Al tomar el control de la raíz del sistema, los hackers pueden:

Acceder a billeteras de criptomonedas.

Leer mensajes de aplicaciones cifradas.

Rastrear la ubicación exacta del usuario en tiempo real.

Utilizar la cámara y el micrófono de forma remota.

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