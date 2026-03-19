¿El fin de los vigilantes? Robots con IA toman el control de la seguridad en Bogotá

La integración de este tipo de seguridad en Bogotá refleja una tendencia global hacia la automatización. 

Por Jessica Molero
Jueves, 19 de marzo de 2026 a las 01:12 pm
¿El fin de los vigilantes? Robots con IA toman el control de la seguridad en Bogotá
Bogotá ha comenzado a implementar robots con inteligencia artificial en centros comerciales y conjuntos residenciales, marcando una nueva etapa en la vigilancia urbana. 

Aunque estos dispositivos no sustituyen a los guardias humanos, complementan su labor al monitorear espacios, detectar comportamientos sospechosos y enviar alertas en tiempo real.

Los robots funcionan de manera autónoma o semi-autónoma, operando 24/7 sin pausas, lo que permite una vigilancia constante. 

Equipados con sensores y cámaras avanzadas, son capaces de analizar situaciones, identificar riesgos y transmitir información inmediata a los centros de control para una reacción rápida ante posibles incidentes.

En la práctica, su objetivo principal es apoyar a los equipos de seguridad, liberando a los guardias de tareas repetitivas o de supervisión continua

Su presencia no busca confrontar directamente situaciones de riesgo, sino ofrecer un monitoreo constante y eficiente.

Ciudades en todo el mundo utilizan tecnologías similares, desde drones hasta sistemas de reconocimiento, para mejorar la eficiencia y la prevención de delitos, sin reemplazar la labor humana.

