Grito venezolano conquista a los fanáticos de EEUU en el Clásico Mundial: cuál es el origen de la polémica palabra

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La final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 dejó una huella imborrable no solo en el marcador, sino también en el lenguaje de los aficionados estadounidenses.

Durante los últimos innings del histórico encuentro donde Venezuela se coronó campeón al vencer 3-2 a EEUU, el estadio vibró con un grito que desconcertó a los locales: "¡Ponche, ponche!".

La curiosidad estalló en las redes sociales cuando el cerrador venezolano Daniel Palencia subió al montículo para asegurar la victoria. Mientras los fanáticos criollos celebraban cada strike con energía, los asistentes norteamericanos confesaron su confusión inicial ante la palabra, aunque se unieron a la emoción del momento sin entender del todo lo que gritaban.

Un ambiente que no se olvida

Para muchos espectadores en el estadio, la experiencia fue eléctrica. Un fanático estadounidense declaró a la cadena ESPN que el rugido de la grada venezolana fue algo nunca antes visto en un juego de béisbol profesional.

"Fue un ambiente increíble, va a estar sonando en mis oídos hasta el día que me muera", afirmó el espectador, quien incluso intentó imitar el movimiento de manos que hacían los venezolanos al cantar el out.

¿Qué significa realmente "ponche"?

Aunque para el público de EEUU el término técnico es strikeout, en Venezuela y gran parte del Caribe se utiliza "ponche". Esta palabra se usa cuando un lanzador logra eliminar a un bateador tras acumular tres strikes.

En la cultura venezolana, el "ponche" es el momento de mayor humillación para el rival y de máxima gloria para el picheo, convirtiéndose en un festejo casi ritual en las tribunas.

El curioso origen de la palabra

La palabra "ponche" es una adaptación criolla que viene de la frase en inglés punch out. Este es el término que usan los árbitros para describir el gesto físico que hacen con el puño al cantar el tercer strike.

Con el paso de los años, los venezolanos transformaron ese "punch" en el "ponche" que hoy es parte fundamental de su identidad deportiva.

El dominio de Daniel Palencia

El protagonista de este fenómeno en la final fue Daniel Palencia. El lanzador derecho selló el campeonato con una recta impresionante de 99.7 millas por hora (mph) que dejó sin opciones al bateador Roman Anthony.

Ese último out desató la locura total y consolidó el término "ponche" como la palabra del torneo, dejando claro que, en el béisbol, el idioma del entusiasmo es universal.

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