¡Orgullo cojedeño! El gesto de Daniel Palencia que puso a San Carlos en el mapa tras la victoria de Venezuela

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Durante el histórico final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, el cerrador de la selección venezolana, Daniel Palencia, no solo aseguró la victoria de su equipo, sino que capturó la atención de millones con sus zapatos.

Los spikes (ganchos) personalizados, se volvieron virales tras mostrar un emotivo homenaje a su tierra natal: San Carlos, la capital del estado Cojedes, famosa por ser "la ciudad del mango".

El detalle de los zapatos, que lucían la imagen de un mango, se convirtió en un símbolo de identidad y orgullo nacional, resonando especialmente con los cojedeños y elevando la historia de Palencia a un nivel de historia mundial.

El monumento al mango

La imagen plasmada en el calzado no era cualquier mango, sino una representación del emblemático "Monumento al Mango", una obra de arte situada a la entrada de San Carlos que recibe a todos los viajeros.

La escultura fue diseñada por Ramón Moncada y contó con la colaboración del artista César Guerra, y es un monumento declarado patrimonio público nacional que simboliza la producción de esta fruta tropical exótica en la región.

Palencia, quien actualmente juega en la organización de los Cachorros de Chicago tras firmar originalmente con los Atléticos de Oakland, demostró que nunca olvida sus raíces. Al exhibir esta parte de su identidad, recordó a todos el amor que siente por la tierra donde comenzó su formación como pelotero.

Un cierre épico y el pase a la historia

Palencia como relevista, fue dominante, confirmando por qué es considerado uno de los más eléctricos de la actualidad con su potente recta de triple dígito. Fue él quien cerró el último inning de un juego decisivo contra EEUU en el LoanDepot Park de Miami, sellando la victoria venezolana con un ponche.

En la Serie Mundial de 2026, lanzó en tres juegos, acumulando 4 entradas y 2 tercios sin permitir carreras, con 7 ponches y un salvado.

Del terreno de juego al salón de la fama

Los icónicos spikes de Daniel Palencia serán exhibidos en el Salón de la Fama de Cooperstown, sirviendo como testimonio del talento y el orgullo de un pelotero que no olvida sus raíces.

Otros jugadores del equipo venezolano también donaron parte de sus artículos usados. Maikel García (MVP del Clásico) entregó su casco. Mientras que el catcher Salvador Pérez envió su careta, peto y rodilleras con decoración alusivas a Venezuela.

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