Mundial 2026: la FIFA confirma show al estilo Super Bowl

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El fútbol mundial se rinde definitivamente al formato del espectáculo estadounidense. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la final de la Copa del Mundo 2026, que se disputará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium, contará con un show musical a gran escala. Esta decisión obligará a extender el descanso reglamentario de 15 a 30 minutos, emulando el icónico intermedio del Super Bowl.

"Los 104 partidos tendrán la escala equivalente a 104 Super Bowls", afirmó Infantino durante el sorteo de grupos, validando una tendencia que ya tuvo sus ensayos generales con las presentaciones de Shakira en la Copa América 2024 y el reciente despliegue de Coldplay y J Balvin en la final del Mundial de Clubes 2025.

Un cambio de era en el reglamento

La medida consolida el giro comercial del torneo en Norteamérica. Además del anuncio del show, el evento sirvió de plataforma para otorgar el primer Premio FIFA de la Paz al presidente Donald Trump, uno de los mandatarios anfitriones. Con este cambio, la FIFA busca que el partido por el título no sea solo un evento deportivo, sino el mayor espectáculo de entretenimiento global, patrocinado por marcas de alto perfil que ya han probado el éxito en las finales de clubes de este año.

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