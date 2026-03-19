Destino Los Ángeles: las selecciones de béisbol clasificadas a los Juegos Olímpicos 2028

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El diamante de 2026 terminó de dibujar el mapa hacia el próximo pebetero en California. Tras el cierre de una edición histórica del Clásico Mundial de Béisbol, se confirmaron las primeras selecciones que disputarán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Gracias a su rendimiento en la fase de eliminación directa, Venezuela y República Dominicana sellaron las dos plazas que el torneo otorgaba para el continente americano, acompañando a un equipo estadounidense que ya contaba con su cupo asegurado por ser el anfitrión de la cita.

La regla fue clara desde el primer lanzamiento: el Clásico Mundial entregaba dos boletos directos a las mejores selecciones de América, sin contar a la sede. República Dominicana impuso su autoridad temprano al despachar a Corea del Sur con un contundente 10-0 en los cuartos de final, activando la regla del nocaut y asegurando su regreso a unas olimpiadas. Aunque luego cedieron ante Estados Unidos en la semifinal, el objetivo estratégico de amarrar la clasificación ya estaba cumplido para los caribeños.

Por su parte, Venezuela selló su pasaporte olímpico en una de las noches más memorables de su historia deportiva al eliminar al campeón defensor, Japón, con una pizarra de 8-5. Ese triunfo no solo garantizó su presencia en Los Ángeles, sino que sirvió como el impulso definitivo para que la Vinotinto alcanzara su primer título mundial apenas días después.

Con este panorama, el béisbol olímpico ya tiene a sus tres primeros protagonistas confirmados. Mientras Estados Unidos aprovechará su condición de local para planificar con estabilidad y evaluar talento emergente sin la presión de eliminatorias, Venezuela y Dominicana llegan con el cartel de potencias consolidadas. Este cupo temprano permite a las federaciones latinas fortalecer la inversión en sus ligas y asegurar que sus mejores piezas estén listas para pelear por el oro en territorio estadounidense.

La historia hacia 2028 apenas comienza a lanzarse, pero el diamante ya tiene escritos sus primeros tres nombres. La expectativa ahora se traslada a los próximos torneos clasificatorios en Asia y Europa, que terminarán de completar el cuadro de naciones que buscarán la gloria olímpica.

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