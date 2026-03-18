Clásico Mundial de Béisbol: Eugenio Suárez y la fe inquebrantable que guio a Venezuela

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En una jornada que quedará grabada no solo en las estadísticas deportivas, sino en las crónicas de devoción, la selección de Venezuela se coronó campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Aunque el marcador final de 3-2 sobre Estados Unidos refleja la paridad del encuentro, el equipo dejó claro que su verdadera fortaleza no residió únicamente en el brazo de sus lanzadores o el poder de sus bates, sino en una inquebrantable conexión espiritual que los acompañó desde el primer día del torneo.

Un vestuario unido en oración

Para la novena vinotinto, el protocolo antes de saltar al terreno no empezaba con el calentamiento físico, sino con un acto de humildad. Antes de cada juego, sin importar el rival o la presión del escenario, los jugadores se reunían en un círculo de oración. Liderados por figuras como el grandes-ligas Eugenio Suárez, el equipo se rendía ante el Creador, pidiendo no solo victoria, sino sabiduría y paz para afrontar los desafíos del "Rey de los Deportes".

"Todo el mundo está expectante a esta hora, más nosotros nos regocijamos en tu nombre Jesucristo", expresó Suárez en una de las oraciones más emotivas previas a la final. "Sea cual sea el resultado, Señor, haznos entender que tú eres glorioso".

Serenidad en la prueba definitiva

Esa confianza espiritual fue puesta a prueba en la octava entrada, cuando Estados Unidos logró empatar el encuentro. En un momento donde el nerviosismo suele apoderarse de los jugadores, la escuadra venezolana mostró una calma sobrenatural. La fe se convirtió en un escudo que permitió al equipo mantener la concentración, culminando en el providencial doblete de Suárez que impulsó la carrera del campeonato.

Un testimonio para el mundo

El triunfo en el loanDepot Park ha sido interpretado por muchos como una "obra de gracia". Para el Diario Cristiano Internacional y los aficionados que siguieron la campaña, la imagen de los peloteros glorificando a Dios tras el último out se convirtió en el símbolo máximo del torneo.

Venezuela no solo se lleva el trofeo a casa; se lleva el reconocimiento de haber sido un equipo que, en palabras de sus propios protagonistas, entendió que el talento es un instrumento de inspiración cuando se pone al servicio de un propósito mayor. Al final del camino, el grito de "¡Dios es bueno!" resonó con más fuerza que cualquier celebración deportiva, sellando una noche donde la fe y el béisbol se fundieron en un solo abrazo histórico.

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