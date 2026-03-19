UEFA Champions League: estos son los cruces definidos para los cuartos de final

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La mesa está servida para la fase decisiva de la UEFA Champions League 2025-2026. Tras los encuentros de vuelta disputados este 17 y 18 de marzo, el cuadro de los cuartos de final ha quedado oficialmente sellado. Bajo el nuevo formato de competición, los cruces se activaron automáticamente siguiendo el sorteo previo de febrero, dejando enfrentamientos de alto voltaje que paralizarán el fútbol mundial.

Así quedaron los cruces de Cuartos de Final

Los ocho clasificados se medirán en llaves de ida y vuelta para definir a los semifinalistas:

Real Madrid vs. Bayern Múnich

FC Barcelona vs. Atlético de Madrid

París Saint-Germain vs. Liverpool

Sporting de Portugal vs. Arsenal

Resumen de Octavos: Goleadas y dominio absoluto

La ronda previa dejó resultados contundentes que confirman el gran estado de forma de los favoritos. Destaca la exhibición del FC Barcelona (8-3 global ante el Newcastle) y la superioridad del Real Madrid, que asaltó el Etihad Stadium para despachar al Manchester City con un global de 5-1.

Clasificado Global Rival eliminado FC Barcelona 8 – 3 Newcastle Liverpool 4 – 1 Galatasaray Bayern Múnich 10 – 2 Atalanta Atlético de Madrid 7 – 5 Tottenham Real Madrid 5 – 1 Man. City Sporting CP 5 – 3 Bodø/Glimt Arsenal 3 – 1 B. Leverkusen PSG 8 – 2 Chelsea

Fechas clave en el calendario

La acción regresará en el mes de abril con el inicio de las llaves de eliminación directa hacia la gran final:

Partidos de ida: 7 y 8 de abril de 2026.

Partidos de vuelta: 14 y 15 de abril de 2026.

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