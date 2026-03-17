Sexo oral bajo la lupa: lo que estudios recientes revelan sobre el cáncer de garganta

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Los últimos estudios destacan que el virus del papiloma humano (VPH) se ha convertido en la principal causa de cáncer de garganta en Estados Unidos, superando al tabaquismo y al consumo de alcohol.

Este tipo de cáncer afecta principalmente las amígdalas y la base de la lengua, zonas ubicadas en la parte media de la garganta, según informa el medio Los Mocanos.

Se estima que alrededor del 70 % de los casos de cáncer de orofaringe están relacionados con la infección por VPH. Entre sus variantes, el VPH-16 es el más asociado a estos tumores, debido a su capacidad de generar cambios celulares que, con el tiempo, pueden derivar en cáncer.

El virus puede transmitirse a través del contacto sexual, incluido el sexo oral, lo que explica el aumento de casos vinculados a este tipo de prácticas. Sin embargo, la mayoría de las personas infectadas eliminan el virus de manera natural en uno o dos años gracias a la acción del sistema inmunológico.

Aunque no todas las infecciones progresan a cáncer, la incidencia de casos asociados al VPH ha crecido en los últimos años, lo que ha llevado a los expertos a generar alertas médicas y campañas de concienciación.

El término “cáncer de garganta” se utiliza de forma general para varios tumores de cabeza y cuello, pero el incremento más notable se observa en los casos de orofaringe, específicamente en amígdalas y base de la lengua.

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