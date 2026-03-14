Día Mundial de la Endometriosis: las señales de alerta que ninguna mujer debe ignorar

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Este 14 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Endometriosis, una fecha clave en el calendario de la salud femenina.

Bajo el lema de la concienciación, instituciones médicas y organizaciones civiles se unen hoy para alertar sobre una enfermedad que afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva.

En Venezuela y el resto del mundo, la jornada se centra en reducir el tiempo de diagnóstico, que actualmente promedia los ocho años debido a la falta de información y la normalización del sufrimiento femenino.

¿Qué es la endometriosis?

En términos sencillos, es una condición donde el tejido que normalmente crece dentro del útero decide crecer fuera de él. Este tejido puede alojarse en los ovarios, las trompas de Falopio o incluso en el intestino y la vejiga.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) explican que, al igual que el tejido del útero, este material sangra cada mes durante la regla. Sin embargo, como no tiene forma de salir del cuerpo, provoca inflamación interna, cicatrices y dolores crónicos que pueden llegar a ser incapacitantes.

¿Por qué se celebra este día?

El objetivo principal es combatir la desinformación. Según la Clínica Mayo, muchas mujeres crecen creyendo que sufrir dolores intensos durante su periodo es "lo normal". El 14 de marzo sirve para alzar la voz contra este mito, evitando que la enfermedad progrese hasta causar daños graves.

Síntomas de alerta

No todas las mujeres experimentan lo mismo, pero los especialistas señalan estas señales de sospecha:

Cólicos menstruales severos : que no ceden con analgésicos comunes y bloquean la rutina diaria.

: que no ceden con analgésicos comunes y bloquean la rutina diaria. Dolor durante o después del sexo : una señal física clave que suele ignorarse por tabú.

: una señal física clave que suele ignorarse por tabú. Problemas digestivos : dolor al evacuar u orinar, especialmente durante los días del periodo.

: dolor al evacuar u orinar, especialmente durante los días del periodo. Infertilidad : muchas mujeres se enteran de que tienen la enfermedad tras intentar concebir sin éxito.

: muchas mujeres se enteran de que tienen la enfermedad tras intentar concebir sin éxito. Sangrado abundante: períodos muy largos o con flujo excesivo.

Endometriosis en Venezuela

En el contexto venezolano, la fundación Funendove se convirtió en el faro para miles de mujeres en el país, ofreciendo una red de apoyo emocional y educación médica.

Además, Funendove lucha por políticas públicas que reconozcan la endometriosis como una enfermedad crónica, facilitando que las pacientes tengan acceso a diagnósticos por imágenes (como ecos especializados) y cirugías necesarias sin tantas trabas.

Recomendaciones de expertos

Si se sintió identificada con estos síntomas, los médicos recomiendan:

Anote qué días le duele y qué actividades deja de hacer por ello.

Si un médico minimiza su dolor diciendo que "es normal", busque una segunda opinión con un experto en dolor pélvico.

Los nutricionistas sugieren reducir el azúcar y las harinas procesadas para ayudar al cuerpo a desinflamarse.

La endometriosis afecta el ánimo; hablar con otras mujeres que pasan por lo mismo ayuda a manejar la carga emocional.

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