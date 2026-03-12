Rescate tras incendios en Henri Pittier: Zoológico Las Delicias recibe nuevos ejemplares

Suscríbete a nuestros canales

Tres cachorros de zorro perro (Cerdocyon thous) fueron rescatados en el Parque Nacional Henri Pittier, estado Aragua, luego de los incendios forestales que afectaron parte de esta área protegida.

Los pequeños animales fueron hallados dentro de su madriguera entre las cenizas, lo que permitió a los rescatistas actuar rápidamente para ponerlos a salvo.

El hallazgo fue realizado por funcionarios del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec), quienes participaban en las labores de atención a la emergencia ambiental.

Ante el riesgo que corrían los animales, las autoridades decidieron trasladarlos a un lugar seguro para garantizar su protección y cuidado.

Debido a que se presume que los cachorros perdieron a su madre durante el incendio, los especialistas optaron por llevarlos al Zoológico Las Delicias, ubicado en Maracay. En este espacio recibirán atención veterinaria, alimentación adecuada y seguimiento especializado mientras continúan su proceso de recuperación.

El Parque Nacional Henri Pittier, reconocido por su biodiversidad, suele ser escenario de incendios durante temporadas de sequía, lo que representa un desafío para la conservación del ecosistema. Estas situaciones obligan a reforzar los trabajos de prevención, vigilancia y rescate de especies.

