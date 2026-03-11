WhatsApp lanza cuentas para menores: lo que debes saber de la nueva función

Suscríbete a nuestros canales

WhatsApp anunció la implementación de nuevas cuentas administradas por padres o tutores, una herramienta diseñada para brindar mayor seguridad a los preadolescentes que comienzan a utilizar plataformas digitales.

La compañía explicó que esta función permitirá a los adultos configurar y supervisar el uso de la aplicación, limitando ciertas opciones para que los menores se comuniquen principalmente a través de mensajes y llamadas.

Estas cuentas comenzarán a implementarse de manera gradual en distintos países durante los próximos meses. La iniciativa forma parte de una estrategia de seguridad digital impulsada por Meta Platforms, con el objetivo de ofrecer a las familias un entorno más controlado para la comunicación de los menores en internet.

Cómo se crean las cuentas administradas

Para activar este tipo de perfil, los padres o tutores deben vincular la cuenta del menor con la suya dentro de WhatsApp. El proceso requiere que ambos dispositivos estén cerca durante la configuración inicial, ya que el sistema necesita validar la conexión entre las cuentas.

Una vez realizada la vinculación, el adulto responsable tendrá acceso a varias herramientas de supervisión que le permitirán adaptar la experiencia del menor dentro de la plataforma.

Controles que tendrán los padres

Decidir qué personas pueden comunicarse con la cuenta del menor.

Controlar los grupos a los que el usuario puede unirse.

Revisar solicitudes de contacto de números desconocidos.

Administrar los ajustes de privacidad y seguridad.

Otro elemento relevante de esta función es que los ajustes estarán protegidos por un PIN exclusivo para padres o tutores. Esto significa que solo los adultos autorizados podrán modificar las configuraciones de privacidad o cambiar los permisos dentro de la cuenta.

A pesar de la supervisión parental, la empresa aclaró que la privacidad de las conversaciones seguirá protegida mediante el sistema de cifrado de extremo a extremo que caracteriza a WhatsApp. Este mecanismo garantiza que el contenido de los mensajes solo pueda ser visto por quienes participan en la conversación.

"Todas las conversaciones personales siguen siendo privadas y están protegidas con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie, ni siquiera WhatsApp, puede verlas ni escucharlas"

En otras palabras, ni la empresa ni terceros podrán acceder al contenido de los chats, lo que mantiene el equilibrio entre seguridad familiar y privacidad de los usuarios.

