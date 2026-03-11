¿El futuro de Miranda? Simulación con inteligencia artificial del tren Guatire-Caracas asombra en redes

Suscríbete a nuestros canales

Un video generado con inteligencia artificial comenzó a difundirse en redes sociales mostrando una simulación de cómo podría verse el tren que conectaría Guatire con Caracas. La recreación digital presenta un sistema ferroviario moderno, con estaciones amplias, trenes de diseño actualizado y una infraestructura pensada para mejorar el transporte público.

Las imágenes muestran un escenario hipotético con instalaciones más desarrolladas y trenes modernos, lo que ha despertado el interés de muchos usuarios.

Aunque se trata de una simulación, el material ha generado comentarios sobre el impacto que podría tener una obra de este tipo para mejorar la movilidad en el estado Miranda.

El proyecto ferroviario Guarenas–Guatire–Caracas ha sido considerado durante años como una iniciativa clave para facilitar el traslado de miles de personas que se desplazan diariamente hacia la capital.

La difusión del video también ha provocado debate en redes sociales sobre la importancia de retomar proyectos de infraestructura que quedaron paralizados con el pasar de los años. Muchos usuarios destacan que un sistema ferroviario moderno podría disminuir los tiempos de traslado y optimizar el transporte en la región.

Visite nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube