Satélite lanzado hace 14 años impactará contra la tierra: detalles aquí

Un satélite de la NASA fuera de servicio, lanzado hace 14 años para estudiar los cinturones de radiación de la Tierra, se espera que se estrelle de regreso contra el planeta este martes.

.La nave, que pesa unas 1.323 libras (más de 600 kilos), se quedará sin órbita y caerá hoy alrededor de las 7:45 p. m. EDT.

La NASA ya no tiene combustible para dirigirla, así que el satélite caerá donde la gravedad y el roce del aire lo decidan.

Al chocar con la atmósfera a miles de kilómetros por hora, la mayor parte del satélite se incinerará, creando un espectáculo de luces (si es que cae en zona nocturna).

La agencia advierte que los componentes más duros (como tanques de titanio) podrían sobrevivir al fuego y llegar al suelo.

La probabilidad de que alguien sufra daños es de 1 entre 4.200, afirmó la NASA. "La NASA y la Fuerza Espacial continuarán monitoreando la reentrada y actualizando las predicciones".

El 71% de la Tierra es agua, por lo que lo más seguro es que los restos terminen alimentando a los peces en algún rincón del Pacífico o el Atlántico.

¿Qué hacía este satélite en el espacio?

Lanzada en agosto de 2012, la Sonda Van Allen A fue una pieza clave para la ciencia:

Escudo Planetario: Estudió los Cinturones de Van Allen, esos anillos de radiación que protegen a la Tierra de las tormentas solares.

Las sondas Van Allen A y Van Allen B fueron desarrolladas para comprender mejor estos cinturones y su origen. La misión realizó numerosos descubrimientos sobre las características y la composición de los cinturones de radiación, e incluso reveló la existencia de un tercer cinturón de radiación de carácter «transitorio», el cual puede formarse durante periodos de intensa actividad solar.

¿Por qué cae ahora? Se suponía que aguantaría hasta 2034, pero la intensa actividad solar de los últimos meses ha "inflado" la atmósfera, frenando al satélite y adelantando su caída casi 10 años.

Las sondas gemelas operaron hasta el año 2019, momento en que agotaron su combustible. Tras ello, la NASA dio por concluida la misión; desde entonces, las sondas han permanecido a la deriva en órbita.

