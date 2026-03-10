Punch, el monito viral, se convierte en protagonista de nuevo accesorio Crocs: video

Suscríbete a nuestros canales

Punch, el pequeño monito japonés que se hizo viral por abrazar un peluche naranja, ahora será protagonista de un Jibbitz oficial de Crocs.

La marca de calzado decidió inmortalizar la icónica escena en un accesorio diseñado para los orificios de los modelos clásicos de sus zuecos, llevando así la ternura de Punch a los pies de sus seguidores.

El lanzamiento de este producto está programado para este próximo 14 de marzo de 2026, con un precio estimado de 4.99 USD.

Los fanáticos que deseen adquirirlo podrán registrarse en la página oficial de Crocs para recibir notificaciones sobre su disponibilidad, anticipando la alta demanda que generará el accesorio.

El diseño del Jibbitz captura la esencia del video viral: Punch abrazado a su inseparable peluche, reflejando la ternura y la conexión que conmovió a millones de internautas en todo el mundo.

Este lanzamiento demuestra cómo fenómenos virales pueden trascender el mundo digital y transformarse en productos físicos. Crocs aprovecha la fama de Punch para conectar con jóvenes y coleccionistas, fusionando cultura pop, moda y entretenimiento.

Con este accesorio, Crocs ofrece a los fanáticos de Punch una forma única de portar un recuerdo del monito que se volvió sensación global, consolidando su impacto tanto en redes sociales como en la cultura de productos temáticos.

