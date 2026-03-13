Cuánto paga el "Hada de los Dientes" en EEUU?: reportan aumento en los pagos por cada pieza perdida

Suscríbete a nuestros canales

La reciente actualización de la Encuesta Original del Hada de los Dientes de Delta Dental revela un repunte del 17% en las compensaciones monetarias entregadas a los niños tras la pérdida de sus piezas dentales.

La encuesta es propiedad de Delta Dental Plans Association, que es la red de seguros dentales más grande de Estados Unidos. No es solo un sondeo curioso; lo utilizan como una herramienta de alfabetización en salud bucal para que los padres hablen con sus hijos sobre el cuidado de los dientes de una forma divertida. Es una muestra representativa a nivel nacional en EEUU, dividida por las cuatro grandes regiones (Noreste, Oeste, Sur y Medio Oeste).

Este ajuste coloca el precio promedio de un diente en $5,84, cifra que contrasta con los $5,01 registrados durante el periodo anterior y marca el primer crecimiento sostenido desde el año 2023.

Variaciones por regiones y piezas

Curiosamente, los analistas de la asociación comparan los resultados con el índice S&P 500 (que mide el desempeño de las 500 empresas más grandes en bolsa). Han notado que, en 17 de los últimos 20 años, el dinero que deja el Hada de los Dientes ha servido como un "indicador informal" que sigue la misma dirección que la economía real.

El informe estadístico detalla disparidades económicas según la zona geográfica de Estados Unidos. El noreste del país presenta la cifra más alta con un promedio de $6,45 por diente, lo que representa un salto del 41%.

Por otro lado, el Medio Oeste, aunque mantiene el valor más bajo con $5,27, experimentó el incremento interanual más acelerado al subir un 52%.

La encuesta también arroja que la pérdida del primer diente se cotiza por encima del promedio general. En 2026, la recompensa por la pieza inicial se sitúa en $7,17 superando en un 23% el valor de los dientes posteriores.

Regalos físicos y relación económica

Una tendencia creciente es la sustitución o complemento del efectivo por objetos materiales. Los datos indican que el 32% de los menores recibió un regalo físico este año, un aumento considerable frente al 19% documentado en 2025. Históricamente, estas fluctuaciones han guardado relación con el comportamiento del índice bursátil S&P 500, que durante el último año también mostró un avance del 16%.

Al respecto, Gabriella Ferroni, directora sénior de Comunicaciones Estratégicas de la Asociación de Planes Dentales de Delta, señaló:

"Tras un par de años de ahorro, el Hada de los Dientes decidió que era hora de darles a los niños un merecido aumento. Esta tradición les da a los niños una razón para celebrar sus sonrisas saludables".

En situaciones excepcionales, la mediación de terceros ha sido necesaria para garantizar el cumplimiento de esta costumbre. Todd G. Ames, director de una escuela primaria en Wisconsin, quien intervino tras la pérdida de un diente en su plantel, afirmó en un comunicado oficial:

"Escribí una carta al Hada de los Dientes para asegurarme de que el estudiante recibiera una compensación justa, ya que el diente se perdió en el patio de recreo y no pudo ser recuperado".

Evolución histórica del pago

Desde que se inició este registro en 1998, el monto otorgado ha pasado de $1,30 a los actuales $5,84. Esto representa un incremento acumulado del 349% en los últimos 28 años, ajustándose de manera irregular a las condiciones del mercado y al costo de vida reportado por los padres encuestados.

