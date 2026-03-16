¿Valen la pena? Apple estrena los AirPods Max 2

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Tras años de especulaciones, Apple ha hecho oficial este lunes el lanzamiento de los AirPods Max 2.

Se trata de la segunda generación de sus auriculares de diadema premium, que llega con una actualización interna masiva encabezada por el chip H2, que promete duplicar la capacidad de procesamiento de audio.

Con funciones impulsadas por inteligencia artificial, como la traducción de idiomas en tiempo real, y una estética renovada en cinco colores, la compañía de la manzana busca redefinir nuevamente el mercado del audio de alta fidelidad.

El poder del chip H2: Audio computacional avanzado

La principal novedad reside en la integración del chip H2, el mismo que debutó en los AirPods Pro de segunda generación, pero optimizado para el formato de diadema.

Gracias a este componente, los AirPods Max 2 ofrecen una cancelación activa de ruido (ANC) 1,5 veces más eficaz que el modelo original de 2020, permitiendo un aislamiento casi total en entornos ruidosos.

Además, el Modo Transparencia ha sido refinado para sonar "más natural", permitiendo una transición fluida entre la música y el sonido ambiente.

Apple ha dado un paso firme hacia la IA aplicada con la función "Traducción en vivo", reportó EFE.

Esta herramienta permite a los usuarios mantener conversaciones en diferentes idiomas y escuchar la traducción directamente en los auriculares en tiempo real.

Aunque esta tecnología ya se ha visto en otros dispositivos de la marca, su integración nativa en los AirPods Max 2 promete una experiencia de usuario más inmersiva y práctica para viajeros y profesionales.

Los nuevos auriculares no solo mejoran el sonido, sino también la interacción con el ecosistema Apple:

Una función inédita que permite usar la corona digital para capturar fotos o iniciar grabaciones en un iPhone o iPad a distancia.

Se presentan en cinco nuevas tonalidades: medianoche, blanco estrella, naranja, morado y azul.

Se confirma la transición definitiva al puerto USB-C para la carga, alineándose con el resto de la línea actual de Apple.

Los AirPods Max 2 mantienen el precio premium de su predecesor, situándose en 549 dólares.

Las reservas comenzarán el próximo 25 de marzo, y se espera que las primeras unidades lleguen a las tiendas físicas y a los hogares de los usuarios a principios de abril de 2026.

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