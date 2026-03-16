Las nuevas herramientas de IA que transforman Google Drive: ventajas y cómo funcionan

Google dio un paso importante para que sus herramientas de oficina sean más inteligentes.
A partir de ahora, su inteligencia artificial, Gemini, deja de ser un simple asistente para convertirse en un socio creativo que ayuda a los usuarios en tiempo real.
La nueva actualización tecnológica es capaz de revisar correos, chats y archivos guardados para ayudar a crear contenidos profesionales de forma coherente y rápida, eliminando las tareas manuales que quitan tiempo.
¿Cuáles son las nuevas herramientas de Gemini?
En la herramienta de Google Drive, incluyó una función llamada "Ayúdame a crear". Su objetivo es que nadie tenga que enfrentarse a una página en blanco sin saber por dónde empezar.
El usuario solo debe describir lo que necesita y la inteligencia artificial redacta un primer borrador usando la información que ya tiene guardada. Además, puede ajustar el tono de lo que escribimos para que todo el texto suene igual de bien y se adapte al estilo de una empresa con un solo clic.
Hojas de cálculo automáticas
De acuerdo la web Business Insider, la gestión de números y datos también cambia por completo. Ahora es posible pedirle al sistema, usando palabras sencillas, que construya una tabla de gastos o un horario para empleados.
La herramienta puede rellenar celdas de forma automática mucho más rápido que una persona y es capaz de organizar gráficos y estructuras complejas sin que el usuario tenga que saber fórmulas complicadas.
Presentaciones y diseño visual
Para quienes necesitan crear diapositivas, el proceso se vuelve mucho más visual y menos técnico. La inteligencia artificial puede transformar bocetos simples en gráficos profesionales y ayudar a organizar la historia que se quiere contar. Próximamente, bastará con una descripción para que el sistema genere una presentación completa, con un diseño atractivo y una narrativa ordenada en pocos segundos.
Finalmente, en lugar de buscar un documento por su nombre, ahora podemos hacerle preguntas directas a nuestros archivos. El sistema busca la respuesta entre todos los documentos guardados y nos dice exactamente de dónde sacó la información, asegurando que los datos sean fiables y fáciles de encontrar.
