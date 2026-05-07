Marco Rubio y el papa León XIV abren diálogo: puntos claves de su reunión en el Vaticano

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Este jueves, 7 de mayo, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reunió en el Vaticano con el papa León XIV para suavizar las tensiones diplomáticas con la Santa Sede.

A través de su cuenta de Instagram, Rubio informó sobre el encuentro que duró cerca de cuarenta y cinco minutos. Según el funcionario, la reunión buscó reafirmar el compromiso de su gobierno con la paz y la dignidad humana.

La visita oficial incluyó una charla privada en la biblioteca del Palacio Apostólico y un diálogo posterior con el cardenal Pietro Parolin. Aunque la Casa Blanca calificó la estancia como parte de un diálogo normal, diplomáticos cercanos a la delegación describieron la jornada como una conversación franca para abordar temas críticos de la agenda internacional.

Un encuentro para calmar tensiones

El motivo principal de la cita fue reparar el vínculo bilateral tras las críticas del presidente Donald Trump, quien acusó al papa de permitir que Irán avance en su programa nuclear. El pontífice de Chicago defendió la labor de la Iglesia en la búsqueda de la paz y pidió que las críticas hacia su persona se ajusten a la verdad.

Rubio recordó su cercanía con el líder religioso, a quien ya visitó hace un año durante el inicio de su pontificado en mayo de 2025.

Ayuda humanitaria y política exterior

En el plano operativo, Rubio y las autoridades vaticanas analizaron la distribución de ayuda en Cuba, donde la Santa Sede actúa como mediadora histórica. También pusieron sobre la mesa la crisis en Medio Oriente y la necesidad de establecer iniciativas de auxilio.

Dichos temas forman parte de una agenda común que busca estabilizar regiones en conflicto a través de la vía diplomática y el apoyo social.

¿Cuáles son los próximos pasos de Rubio en Europa?

La gira del secretario de Estado continúa este viernes con una reunión con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. La mandataria también recibió ataques de la administración Trump después de que ella manifestara su apoyo público al papa León XIV.

De acuerdo con la agencia EFE, este bloque de reuniones busca consolidar la postura de los aliados occidentales frente a las declaraciones recientes del presidente estadounidense y fortalecer la red de apoyo mutuo en Europa.

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