Nueva advertencia contra México: Donald Trump tomará estas medidas contra los cárteles

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El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, lanzo este miércoles una nueva advertencia contra México.

Durante una actividad con las madre de militares, el mandatario estadounidense advirtió cuáles serán sus próximas medidas contra los cárteles de droga en México.

Trump advierte a México

De acuerdo con las declaraciones de Trump, "las drogas que entran por mar han disminuido un 97%", y resaltó que ahora irán con la fuerza terrestre, destacando que "es mucho más fácil".

En este sentido, resaltó que algunas personas se van a quejar, "representantes de México y de otros lugares", sin embargo, destacó Trump que si ellos no harán el trabajo, "nosotros vamos a hacer el trabajo", resaltando que es más fácil que por mar.

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