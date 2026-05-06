Reportan casos de hantavirus en Argentina y Suiza: ¿Cómo ocurrieron los contagios?

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Las autoridades sanitarias de Argentina y Suiza confirmaron la detección de nuevos contagios de hantavirus en sus respectivos territorios durante esta semana.

En San Carlos de Bariloche, un hombre de 45 años permanece internado, mientras que en Zúrich se reportó el ingreso de un pasajero proveniente de un crucero que navegaba por el Atlántico. Ambos eventos han activado protocolos de vigilancia epidemiológica para contener la propagación del virus, señaló Infobae.

Paciente argentino bajo cuidados intensivos

El paciente argentino se encuentra actualmente en el área de Cuidados Intermedios del hospital Ramón Carrillo. Según informes oficiales, este evento representa el tercer episodio de hantavirus en la región andina durante el año 2026. Ante la sospecha de la variante del virus, el entorno familiar del afectado, específicamente su pareja y su hijo, se mantiene en aislamiento preventivo.

Rodrigo Bustamante, referente de Epidemiología del hospital local, señaló que “el cuadro no tenía un origen claro, pero algunos valores del laboratorio y la placa de tórax llamaban la atención”. Actualmente, el hombre presenta dificultades respiratorias y su estado es monitoreado constantemente.

Bustamante detalló sobre la evolución del paciente: “Se agita y no saturaba del todo bien. Van cinco días de síntomas y entramos al período más crítico en el que los pacientes se pueden descompensar”. Aunque el sujeto viajó recientemente al norte del país, también realizó tareas de limpieza y desmalezamiento en Bariloche, actividades consideradas de alto riesgo por la posible presencia de roedores.

Caso detectado en Zúrich

En Europa, la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza informó sobre un hombre hospitalizado en el Hospital Universitario de Zúrich tras dar positivo al patógeno. El paciente viajó como pasajero en el crucero MV Hondius, el cual fue afectado por un brote previo en el Atlántico. El paciente ha sido aislado mientras recibe tratamiento, indicó AFP.

Las autoridades suizas indicaron que el virus “pertenece a la cepa Andes, presente en América del Sur y también confirmada en otros casos detectados a bordo del crucero”. Pese al aislamiento del individuo, los portavoces sanitarios aclararon que la transmisión de este tipo de virus "es posible entre personas, pero sólo en caso de contacto estrecho". Por este motivo, consideran que “por ahora, no existe peligro para la población general” en Suiza.

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