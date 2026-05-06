¿Vienen más deportaciones masivas? Tom Homan promete un despliegue histórico contra la migración

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Las alarmas se encienden nuevamente para las comunidades de migrantes en los Estados Unidos (EEUU), luego que el "zar de la frontera" de la Casa Blanca, Tom Homan, lanzara una contundente advertencia.

En tal sentido, el funcionario aseguró que intensificará drásticamente los procesos de deportación y los operativos de control migratorio a lo largo de este año 2026.

Durante su participación en un evento sobre seguridad fronteriza celebrado en Phoenix, Arizona, el alto funcionario federal dejó claro que las medidas ejecutadas hasta el momento representan apenas el inicio de una estrategia mucho más agresiva.

"Todavía no han visto nada"

Con un discurso directo y sin concesiones, Homan desestimó las críticas de los defensores de los derechos humanos y prometió aumentar la presión en las calles.

Por lo que, el funcionario garantizó un incremento significativo en la presencia de agentes federales y patrullajes en las principales ciudades del país.

"Todavía no han visto nada", aseveró Homan ante la audiencia, confirmando que la maquinaria de detención y expulsión acelerará su marcha en los próximos meses.

Las declaraciones del zar fronterizo generaron de inmediato una ola de angustia y preocupación entre los millones de migrantes indocumentados y sus familias en suelo estadounidense.

Organizaciones civiles y defensores de los derechos de los migrantes advierten que el anuncio de mayores redadas en lugares de trabajo y zonas residenciales fomenta un clima de miedo generalizado.

Asimismo, denuncian que estas medidas separan familias y vulneran las garantías de debido proceso de los solicitantes de asilo.

El plan de control fronterizo para 2026

El plan delineado por la Casa Blanca para este año se apoya en varios pilares fundamentales:

Despliegue de un mayor número de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en áreas metropolitanas.

Asignación de recursos federales para expandir la capacidad de los centros de detención temporal.

Intentos de presionar a las llamadas "ciudades santuario" para que colaboren activamente con las autoridades migratorias en la entrega de personas con órdenes de deportación.

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