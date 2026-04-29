¿Deportaciones masivas? Por qué el fallo del Tribunal Supremo afectará también a venezolanos

El Tribunal Supremo celebra este miércoles una audiencia histórica sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que ha sido el salvavidas para cientos de miles de familias durante décadas y que la administración actual busca desmantelar definitivamente.
Mientras los jueces escuchan los argumentos, cientos de manifestantes se han congregado frente al edificio en Washington D. C. bajo una consigna clara: el TPS no es solo un trámite, es el derecho a la vida y la seguridad.
¿Qué está en juego en el Tribunal Supremo?
La Corte debatirá dos casos fundamentales: Mullin contra Dahlia Doe (Siria) y Trump contra Miot (Haití). La resolución no solo afectará a estos dos países, sino que sentará un precedente para beneficiarios de otras 15 naciones, incluyendo a Venezuela, El Salvador y Afganistán.
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Pérdida de estatus: si el fallo favorece al gobierno, 350,000 haitianos y 6,000 sirios podrían perder su protección de inmediato, enfrentando la detención y la deportación.
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Revisión judicial: la Administración de Donald Trump solicita que las decisiones sobre el TPS no sean sujetas a revisión por parte de los jueces, dándole al Ejecutivo un poder absoluto sobre el programa.
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Motivaciones políticas: tribunales inferiores ya habían dictaminado que la cancelación del TPS estuvo impulsada por "influencia política indebida" y animosidad racial, citando comentarios despectivos del presidente sobre Haití.
El impacto económico: más que números
Contrario a la retórica de la administración, los datos demuestran que los beneficiarios del TPS son pilares fundamentales de la economía estadounidense. Según un informe reciente de FWD.US:
|Concepto
|Aporte Anual
|Contribución a la economía
|$29,000 millones
|Pago de impuestos
|$8,000 millones
|Estatus laboral
|Alta tasa de empleo en sectores esenciales
"Incluso cuando sigues las reglas y construyes tu vida aquí, tu estatus puede ser arrebatado de la noche a la mañana", denunció Cecilia González, cofundadora del Caucus Venezolano Americano.
Incongruencias en la política exterior
Los abogados defensores subrayan una contradicción alarmante: mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), liderado por Kristi Noem, afirma que las condiciones en estos países han mejorado lo suficiente como para deportar a sus ciudadanos, el propio gobierno desaconseja a los estadounidenses viajar a esas mismas naciones debido a la inestabilidad, el terrorismo y los secuestros.
Haití sigue sumido en una crisis política y de seguridad tras el asesinato de su presidente en 2021, y Siria continúa lidiando con las secuelas de una guerra civil de más de diez años.
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