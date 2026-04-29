¿Deportaciones masivas? Por qué el fallo del Tribunal Supremo afectará también a venezolanos

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El Tribunal Supremo celebra este miércoles una audiencia histórica sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que ha sido el salvavidas para cientos de miles de familias durante décadas y que la administración actual busca desmantelar definitivamente.

Mientras los jueces escuchan los argumentos, cientos de manifestantes se han congregado frente al edificio en Washington D. C. bajo una consigna clara: el TPS no es solo un trámite, es el derecho a la vida y la seguridad.

¿Qué está en juego en el Tribunal Supremo?

La Corte debatirá dos casos fundamentales: Mullin contra Dahlia Doe (Siria) y Trump contra Miot (Haití). La resolución no solo afectará a estos dos países, sino que sentará un precedente para beneficiarios de otras 15 naciones, incluyendo a Venezuela, El Salvador y Afganistán.

Pérdida de estatus: si el fallo favorece al gobierno, 350,000 haitianos y 6,000 sirios podrían perder su protección de inmediato, enfrentando la detención y la deportación.

Revisión judicial: la Administración de Donald Trump solicita que las decisiones sobre el TPS no sean sujetas a revisión por parte de los jueces, dándole al Ejecutivo un poder absoluto sobre el programa.

Motivaciones políticas: tribunales inferiores ya habían dictaminado que la cancelación del TPS estuvo impulsada por "influencia política indebida" y animosidad racial, citando comentarios despectivos del presidente sobre Haití.

El impacto económico: más que números

Contrario a la retórica de la administración, los datos demuestran que los beneficiarios del TPS son pilares fundamentales de la economía estadounidense. Según un informe reciente de FWD.US:

Concepto Aporte Anual Contribución a la economía $29,000 millones Pago de impuestos $8,000 millones Estatus laboral Alta tasa de empleo en sectores esenciales

"Incluso cuando sigues las reglas y construyes tu vida aquí, tu estatus puede ser arrebatado de la noche a la mañana", denunció Cecilia González, cofundadora del Caucus Venezolano Americano.

Incongruencias en la política exterior

Los abogados defensores subrayan una contradicción alarmante: mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), liderado por Kristi Noem, afirma que las condiciones en estos países han mejorado lo suficiente como para deportar a sus ciudadanos, el propio gobierno desaconseja a los estadounidenses viajar a esas mismas naciones debido a la inestabilidad, el terrorismo y los secuestros.

Haití sigue sumido en una crisis política y de seguridad tras el asesinato de su presidente en 2021, y Siria continúa lidiando con las secuelas de una guerra civil de más de diez años.

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