Trump sobre Venezuela: La gente está bailando porque están recibiendo mucho dinero de las petroleras

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El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump aseguró que la gente en Venezuela está muy contenta, "están bailando en las calles porque están recibiendo mucho dinero a través de las grandes compañías petroleras".

Durante una actividad presidencial, el mandatario estadounidense se refirió a la situación económica actual de Venezuela.

"Están bailando en las calles"

De acuerdo con las declaraciones de Trump, "ha sido genial para Venezuela, la gente está muy contenta".

Asimismo, Trump aseguró que "están bailando en las calles porque están recibiendo mucho dinero a través de las grandes compañías petroleras que se están mudando".

Petroleras en Venezuela

Al respecto, Trump señaló que sostuvo una reunión con el presidente de la ExxonMobil, con quien "estuvimos hablando de Venezuela".

Adicionalmente, señaló que en el encuentro también contó la representación de "muchos de ellos", lo que incluye a Chevron, "todos estuvieron aquí anoche" y destacó que "todos quieren ir allí y a otros lugares", aseguró el mandatario estadounidense.

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