¡Gana $50.000 por ver el Mundial! FOX Sports busca a su "Jefe de Observación"

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El sueño de cualquier fanático del fútbol dejó de ser una fantasía para convertirse en una oferta laboral real. FOX Sports, en una alianza estratégica con Indeed, lanzó una convocatoria nacional para encontrar a su primer "Jefe de Observación de la Copa Mundial".

El puesto no solo promete una compensación económica envidiable de 50,000 dólares, sino que ofrece una experiencia de inmersión total que pondrá a prueba la resistencia y el carisma del candidato seleccionado frente a los ojos de todo el mundo.

El trabajo: 104 partidos y un "cubo de cristal"

La descripción del empleo parece sacada de un reality show. El elegido tendrá la misión de ver la cobertura completa de FOX Sports de los 104 partidos del torneo.

Sin embargo, no lo hará desde la comodidad de su sofá, sino desde un "cubo de cristal" ubicado en el corazón de Times Square, Nueva York.

Vigilancia pública: mientras el trabajador analiza el fútbol, miles de turistas y neoyorquinos podrán observarlo a él. "¡Te aplaudirán! ¡Te juzgarán!", advierte el video promocional.

Creación de contenido: el objetivo principal es generar y compartir contenido "divertido" y viral en redes sociales durante cada jornada mundialista.

Resistencia: la labor exige una presencia constante y una pasión inquebrantable por el deporte rey desde el primer silbatazo hasta la gran final.

Requisitos y proceso de selección

Para aspirar a este salario de $50.000 por menos de dos meses de trabajo, los candidatos deben demostrar habilidades específicas en comunicación y plataformas digitales. Estos son los pasos obligatorios:

Perfil en Indeed: crear o actualizar un perfil que destaque experiencia en reportajes, periodismo y creación de contenido. Es vital configurar el perfil como "público" para que los reclutadores puedan localizarlo. Video de méritos: publicar un video corto en redes sociales exponiendo por qué eres la persona ideal para el puesto, utilizando obligatoriamente el hashtag #ChiefWorldCupWatcher. Fecha límite: las solicitudes se recibirán únicamente hasta el 17 de mayo.

Fechas clave para el ganador

El anuncio oficial del afortunado se realizará el 6 de junio durante la transmisión nacional del clásico de béisbol entre los Boston Red Sox y los New York Yankees.

Ese mismo día marcará el inicio de sus funciones, las cuales concluirán el 26 de julio, tras la clausura de la Copa Mundial.

Si tienes la capacidad de analizar un fuera de juego mientras miles de personas te graban en Times Square, esta podría ser la oportunidad de tu vida para monetizar tu pasión.

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