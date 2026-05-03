Alojamiento Copa Mundial 2026: Vecindarios de Nueva York con conexión directa al MetLife Stadium

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A medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026, la búsqueda de alojamiento en la región de Nueva York y Nueva Jersey se vuelve cada vez más intensa.

Aunque los partidos se llevarán a cabo en el MetLife Stadium (oficialmente conocido como Estadio de Nueva York, Nueva Jersey para el torneo), muchos aficionados prefieren hacer de la Gran Manzana su hogar temporal para disfrutar de la vibrante atmósfera festiva.

Los mejores vecindarios donde hospedarte en Nueva York durante el Mundial 2026

Midtown Manhattan

Si quieres estar en el centro de la acción, Midtown es la mejor opción. Según las guías de transporte de NJ Transit y los comités locales, esta área ofrece la conexión más directa hacia el estadio.

¿Por qué elegirlo?

Estás a solo unos pasos de Penn Station, el punto neurálgico desde donde salen los trenes hacia el MetLife Stadium.

Además, el Port Authority Bus Terminal cuenta con servicios de autobuses directos (shuttles oficiales) que te llevan al estadio en un solo viaje.

Aquí se llevarán a cabo los Fan Festivals oficiales de la FIFA y las celebraciones más grandes en los bares deportivos.

Hell’s Kitchen

Situado justo al oeste de Times Square, Hell’s Kitchen combina una oferta gastronómica excepcional con una ubicación estratégica para los aficionados al fútbol.

Al estar a una distancia caminable del Port Authority, evitas depender del metro local para llegar a los autobuses que van hacia Nueva Jersey.

Lugares como Ink 48 destacan que este barrio te permite "escapar" un poco de la multitud de Times Square sin perder la conexión rápida con los centros de transporte.

Hoboken y Jersey City

Aunque técnicamente están en Nueva Jersey, estas ciudades ofrecen las mejores vistas del horizonte de Manhattan y una logística superior para los días de partido.

Según el plan de movilidad de NJ Transit, los aficionados en estas áreas pueden usar el tren PATH para llegar a Manhattan o conectarse rápidamente con el sistema de trenes ligeros y autobuses hacia East Rutherford.

El trayecto puede reducirse a 30-45 minutos, lo que representa un ahorro significativo de tiempo en comparación con otras zonas de la ciudad.

Secaucus

Para los fanáticos que planean asistir a varios partidos y valoran la cercanía, Secaucus es una parada imprescindible.

Todos los trenes que van de Manhattan al estadio hacen transbordo en Secaucus Junction.

Alojarse aquí te permite evitar el tramo más congestionado del viaje. Las organizaciones de turismo recomiendan esta área para quienes tienen un presupuesto más ajustado y quieren esquivar los precios desorbitados de Manhattan.

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