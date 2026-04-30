CalFresh mayo 2026: fechas de depósito EBT, montos máximos y cómo proteger tu saldo

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En el complejo panorama económico de California, el programa CalFresh, conocido federalmente como SNAP, se mantiene como la herramienta de seguridad alimentaria más importante para las familias trabajadoras.

Con más de 40 millones de beneficiarios en todo el país, este programa no solo garantiza nutrición, sino que permite a los hogares liberar presupuesto para cubrir gastos críticos como el alquiler y los servicios públicos.

Al aproximarse mayo de 2026, la planificación es clave. A continuación, desglosamos todo lo que necesitas saber para que los fondos lleguen a tu mesa sin contratiempos.

Calendario de depósitos: ¿Cuándo llega tu dinero?

A diferencia de otros estados, California utiliza un sistema escalonado de 10 días para distribuir los fondos de manera eficiente.

La fecha exacta de tu depósito depende del último dígito de tu número de caso (no el número de tu tarjeta física).

Durante mayo de 2026, el sistema operará con total normalidad, incluyendo fines de semana.

Último dígito del número de caso Fecha de depósito en Mayo 1 1 de mayo 2 2 de mayo 3 3 de mayo 4 4 de mayo 5 5 de mayo 6 6 de mayo 7 7 de mayo 8 8 de mayo 9 9 de mayo 0 10 de mayo

Montos Máximos para 2026: ¿Cuánto recibirás?

Para este periodo, los límites han sido ajustados para combatir la inflación acumulada en el precio de los alimentos. El monto final depende de los ingresos netos del hogar y del número de integrantes.

1 persona: $298

2 personas: $546

3 personas: $785

4 personas: $994

5 personas: $1.183

6 personas: $1.421

7 personas: $1.571

8 personas: $1.789

(Cada persona adicional suma $218)

Dato clave: los gastos en cuidado infantil y facturas médicas (en el caso de adultos mayores) pueden deducirse para aumentar el monto mensual que recibe tu familia.

Guía de uso: compra inteligente y permitida

La tarjeta EBT funciona como una tarjeta de débito en la mayoría de los supermercados, tiendas minoristas y mercados agrícolas. Sin embargo, existen reglas estrictas sobre lo que puedes poner en tu carrito.

Lo que puedes comprar:

Alimentos frescos (frutas, verduras, carnes, lácteos).

Bebidas no alcohólicas (agua, jugos, leche).

Semillas y plantas: puedes comprar plantas de tomate o chiles para cultivar tu propio alimento en casa.

Lo que no puedes comprar:

Artículos de limpieza, pañales o jabón.

Alcohol, tabaco o vitaminas.

Comida caliente lista para comer: por regla general, no puedes comprar pollo rostizado caliente o pizza lista (salvo que califiques para el Programa de Comidas en Restaurantes en condados específicos si eres adulto mayor o persona sin hogar).

Mercados Agrícolas y "Market Match": en muchos mercados de California, si usas $10 de tu EBT, te regalan otros $10 para comprar frutas y verduras frescas. Busca el logo de Market Match para estirar tu presupuesto al doble.

Seguridad: protege tus fondos del fraude digital

El robo de beneficios mediante la clonación de tarjetas (skimming) ha crecido. Para asegurar que tus fondos de mayo estén a salvo, sigue estas recomendaciones:

Cambia tu PIN: la práctica más segura es cambiar tu clave secreta un par de días antes de tu fecha de depósito. Usa la App oficial: revisa tu saldo frecuentemente a través de la aplicación oficial del estado. Bloquea tu tarjeta: si notas una transacción inusual, llama de inmediato al 1-877-847-3663 para congelar los fondos.

Descuentos EBT: ser titular de una tarjeta EBT en California te da acceso a descuentos en museos (programa Museums for All por solo $3 o menos) y tarifas reducidas en servicios de internet y transporte público en algunas ciudades.

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