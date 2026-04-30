California paga cheque de $1.000: quiénes son elegibles y los requisitos

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El estado de California en EEUU inicia este 2026 el pago de estímulos a residentes elegibles según lo detalló el portal SoloDinero.

A su vez, la medida corresponde a la activación de programas de alivio económico, que en este caso se evidencian como rembolsos por inflación y créditos para familias, dependiendo del año fiscal.

No obstante, cada programa cuenta con normas diferentes, lo que genera que muchos latinos no sepan si les corresponde o no.

Cómo saber si calificas para el pago



En este caso, según detalla SoloDinero, el pago es automático, a diferencia de los cheques federales. Además, la persona debe contar con los siguientes requisitos:

-Haber declarado impuestos estatales.

-Tener ingresos dentro de ciertos límites.

-Residir en California durante el período requerido.

No lo dudes, si te corresponde



Uno de los errores más comunes por parte de los trabajadores es pensar que este pago no le corresponde y que son exclusivamente para ciudadanos con ingresos realmente bajos, pero no es así.

En el mismo orden de ideas, en California, diversas personas con ITIN o ingresos medios también califican para recibir estas ayudas.

Monto de lo que puede recibir



Dentro de este contexto, la cantidad exacta de dinero varía, puede oscilar entre los $150 y más de $1.000. Del mismo modo, pueden ser pagos únicos o distribuidos en varias partes, según lo informó el portal SoloDinero.

Por qué la frecuencia de estos pagos



Por su parte, California y otros estados de EEUU, usan Superávits fiscales con el objetivo de aliviar presiones económicas ante la inflación. Además, ahora el apoyo económico no depende únicamente del gobierno federal.

Qué hacer actualmente



Por ahora, según las recomendaciones expuestas por SoloDinero, usted debe verificar si su estado tiene programas activos, asegurarse de haber declarado impuestos y estar al tanto de las notificaciones oficiales.

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