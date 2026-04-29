Se hizo pasar por agente federal en California: la advertencia legal tras la condena de este inmigrante

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Lo que comenzó como una serie de patrullajes clandestinos disfrazados de autoridad terminó en una sentencia federal en Estados Unidos (EEUU).

Jaime Ernesto Álvarez González, un hombre de 53 años residente en el sur de California, se declaró culpable ante un tribunal federal de San Diego por suplantar a un agente de la Patrulla Fronteriza (USBP) y poseer ilegalmente un arsenal de armas de fuego.

Los hechos: un engaño a gran escala

Resulta que Álvarez González dedicó tiempo a replicar con precisión quirúrgica el equipo de un oficial federal.

Conducía una camioneta Ford F-150 negra, modelo habitual en operaciones encubiertas, equipada con antenas de radio falsas, una barra de luces en el tablero, esposas colgando del retrovisor y una calcomanía de la USBP en el parabrisas.

Incluso instaló un portaplacas con la leyenda “Federal Truck”, aunque esta presentaba errores ortográficos en la palabra “federal”.

El pasado 8 de enero, su estrategia de intimidación alcanzó un punto crítico cuando siguió a un agente real de la Patrulla Fronteriza.

El oficial, confundido por la presencia del vehículo, abortó su misión operativa bajo la falsa premisa de que se trataba de otro agente en servicio.

Confrontación y arresto

La fachada se desmoronó días después, el 14 de enero, cuando fue confrontado por agentes reales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Álvarez González no solo fue detenido mientras vestía indumentaria con insignias oficiales, incluyendo una gorra con la “línea verde delgada”, sino que al inspeccionar su vehículo, las autoridades localizaron un arsenal ilegal:

Una pistola Glock 26 de 9 mm.

Un rifle Aero Precision Modelo X15 (tipo AR).

Una pistola Interarms Hellpup de 7.62×39 (tipo AK).

Al verse acorralado, el hombre confesó su estatus migratorio: residía en el país con una visa de turista expirada hace décadas, lo que le prohibía estrictamente la posesión o portación de armas bajo las leyes federales.

Implicaciones legales

Álvarez González enfrenta ahora un proceso penal severo. Los cargos incluyen:

Suplantación de un agente federal: un delito mayor bajo el código penal de EEUU. Posesión ilegal de armas: agravada por su condición de indocumentado. Estancia ilegal: la expiración de su visa original y sus años de residencia irregular en California complican significativamente su panorama ante la justicia.

El caso, liderado por el fiscal auxiliar Siddharth Dadhich, sirve como un recordatorio severo de los límites legales en el ejercicio de la vigilancia y el alto costo de intentar interferir con las operaciones de las fuerzas del orden federal.

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