Negligencia y condiciones inhumanas: la batalla entre ICE y ACLU en el centro de detención de North Lake

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Una severa contradicción mantiene en alerta a organizaciones de derechos humanos y a las autoridades migratorias en Michigan, más específicamente en North Lake.

Mientras la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro de Derechos de Inmigrantes de Michigan (MIRC) denuncian una huelga de hambre y condiciones críticas en el Centro de Procesamiento North Lake, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sostiene una postura radicalmente distinta: niega la existencia de cualquier protesta organizada.

El conflicto: ¿Protesta o desinformación?

El centro, operado por el contratista privado GEO Group en Baldwin, Michigan, se encuentra en el centro de una tormenta mediática.

Las organizaciones civiles afirman que, desde hace varias semanas, internos han dejado de ingerir alimentos como medida de presión ante lo que califican como un sistema de detención "inhumano".

Sin embargo, ICE ha sido enfático al desmentir esta narrativa.

En una comunicación oficial, la agencia declaró: "No hay ninguna huelga de hambre en el Centro de Procesamiento North Lake".

Según ICE, sus protocolos garantizan tres comidas diarias que se entregan directamente en las habitaciones, junto con agua potable, independientemente de la situación operativa del centro.

Denuncias: más allá de la falta de alimento

Más allá de la huelga de hambre, el núcleo del reclamo de la ACLU y el MIRC se centra en la atención médica.

Los reportes presentados ante el Congreso incluyen testimonios sobre:

Negligencia en salud: retrasos deliberados en tratamientos urgentes y falta de seguimiento post-hospitalario.

retrasos deliberados en tratamientos urgentes y falta de seguimiento post-hospitalario. Gestión de medicamentos: reportes de internos que afirman que se les niegan medicinas recetadas o que se imponen barreras administrativas inaceptables para acceder a ellos.

reportes de internos que afirman que se les niegan medicinas recetadas o que se imponen barreras administrativas inaceptables para acceder a ellos. El precedente del caso Gantchev: la denuncia pone sobre la mesa el fallecimiento, en diciembre pasado, de Nenko Stanev Gantchev, de 56 años.

Según organizaciones defensoras, su muerte estuvo vinculada a una falta de manejo adecuado de su condición de diabetes, un caso que ahora se utiliza para exigir una investigación federal independiente sobre el centro.

¿Qué implica esta situación para los detenidos?

El Centro North Lake es una de las instalaciones de detención más grandes del Medio Oeste. Para los familiares y la comunidad hispana, la incertidumbre es el mayor desafío.

La directora ejecutiva de ACLU Michigan, Loren Khogali, ha calificado las condiciones como una violación a las normas constitucionales y federales de detención.

Vale la pena destacar que, las denuncias de organizaciones civiles no son aisladas. Reportes locales desde el centro de procesamiento en Baldwin, Michigan, ya habían señalado anteriormente obstáculos administrativos que dificultan la supervisión externa y la asistencia legal, profundizando la opacidad sobre las condiciones de salud dentro de la instalación.

Lo que debes saber: bajo los Estándares Nacionales de Detención (PBNDS 2011) de ICE, los detenidos tienen derecho a servicios médicos de emergencia y atención básica. Si un familiar en detención no recibe medicamentos o atención, los abogados de inmigración sugieren presentar una queja formal ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del Departamento de Seguridad Nacional.

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