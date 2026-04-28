Confesión de Trump: el presidente de EEUU revela que su madre estaba enamorada del Rey Carlos III

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La relación entre los líderes mundiales suele trascender los tratados comerciales para entrar en el terreno de las anécdotas personales y los lazos históricos. En el marco de una visita de Estado que busca reforzar la alianza estratégica entre ambas naciones, los gestos de cercanía cobran una relevancia mediática inmediata. Estos momentos permiten humanizar la diplomacia ante la mirada atenta de la comunidad internacional.

El presidente de los Estados Unidos aprovechó la recepción de los monarcas británicos para rendir un homenaje a sus raíces familiares y a la memoria de su progenitora. Mary Anne MacLeod, nacida en Escocia, mantuvo siempre un interés profundo por los eventos y ceremonias de la monarquía en el Reino Unido. Esta conexión emocional marcó la infancia y la perspectiva del hoy jefe del Ejecutivo sobre las tradiciones inglesas.

¿Qué impacto tiene que su mamá estaba enamorada del Rey Carlos III?

Durante el discurso de bienvenida este martes 28 de abril de 2026, Donald Trump confesó que su madre Mary Anne tenía una "atracción" por el entonces joven príncipe Carlos. El mandatario relató que ella observaba las ceremonias reales con entusiasmo y solía exclamar: "Mira a Carlos, el joven Carlos es tan guapo". Esta noticia surge en los jardines de la Casa Blanca, donde el presidente recibió al monarca y a la reina Camila con honores militares.

"Mi madre estaba enamorada de Carlos, ¿pueden creerlo?", expresó el presidente frente a la comitiva real, según reportaron fuentes como Fox News y PBS News. Trump recordó que su progenitora permanecía "pegada al televisor" cada vez que la fallecida reina Isabel II aparecía en un evento oficial. El mandatario acompañó su declaración con una mirada nostálgica hacia el Rey, quien escuchó la anécdota desde el estrado principal.

La revelación añade un matiz humano a la gira del monarca británico por Washington, la cual busca consolidar la denominada "relación especial" entre ambos países. Trump destacó los orígenes escoceses de su familia y el respeto que siempre sintieron por la Corona como una piedra angular de su formación. El presidente incluso bromeó con la primera dama Melania sobre la longevidad del matrimonio de sus padres en comparación con el propio.

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