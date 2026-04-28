Nueva ola de revocaciones de CBP One: lo que deben hacer los hispanos con parole cancelado

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La incertidumbre volvió a tocar la puerta de miles de hogares hispanos, especialmente cubanos, en Estados Unidos.

Una nueva oleada de notificaciones de revocación de parole (libertad condicional migratoria) desató las alarmas entre quienes ingresaron al país mediante la aplicación CBP One.

A pesar de que órdenes judiciales previas habían intentado frenar estas cancelaciones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha retomado la emisión de avisos de terminación vía correo electrónico, una medida que evoca las políticas implementadas al inicio de la administración en 2025.

La Ley de Ajuste Cubano: ¿Un salvavidas vigente?

Ante el pánico generado el pasado fin de semana, expertos y abogados de inmigración han salido a aclarar un punto vital para la comunidad cubana: la vigencia del parole al momento de solicitar la residencia.

El requisito clave: para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano , el solicitante debe demostrar que fue admitido o puesto bajo parole , tener la nacionalidad cubana y haber permanecido en EE. UU. por al menos un año y un día .

Interpretación legal: los abogados sostienen que si el migrante ya posee un formulario I-94 (que prueba su entrada legal), la cancelación posterior del parole no debería anular su derecho a solicitar la residencia, ya que el beneficio se utilizó para la entrada inicial.

Presencia ilegal: la terminación del beneficio no implica automáticamente la acumulación de presencia ilegal si el proceso de ajuste ya está en marcha o si existen otras protecciones vigentes.

Advertencias críticas de los especialistas

Aunque el panorama legal ofrece una luz de esperanza, la prudencia es la palabra de orden. Los especialistas han emitido una serie de recomendaciones para evitar complicaciones con las autoridades migratorias:

Evitar el contacto con la policía: cualquier infracción menor que resulte en un encuentro con fuerzas del orden podría terminar en una transferencia a ICE, complicando el estatus de quien ya no tiene un parole vigente. Limitar viajes internos: se recomienda evitar traslados innecesarios a otros estados, especialmente a zonas con controles fronterizos o políticas locales estrictas, mientras no se tenga una residencia aprobada. Seguimiento del caso judicial: la disputa sobre la legalidad de cancelar estos beneficios antes de su vencimiento original continúa en las cortes, por lo que el estatus de estas revocaciones podría cambiar nuevamente.

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