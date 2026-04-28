¡Mundial gratis en NYC! La lista completa de lugares para ver la Copa en los 5 distritos

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, trajo alivio a los bolsillos de los neoyorquinos al confirmar que la ciudad organizará fiestas oficiales y gratuitas para ver la Copa Mundial de la FIFA en los cinco distritos.

Mientras que en plataformas como Ticketmaster los boletos para el partido inaugural en el MetLife Stadium rozan los $2,288, Nueva York apuesta por el acceso equitativo con los famosos fanfests, permitiendo que el "deporte del mundo" se viva en las calles sin gastar un solo dólar.

Guía de Fanfests: ¿Dónde ver los partidos en tu distrito?

Los eventos comenzarán en junio y se extenderán hasta la gran final el 19 de julio. Aquí los puntos de encuentro oficiales:

Queens (El de mayor duración): del 11 al 27 de junio en el Billie Jean King National Tennis Center .

Brooklyn: del 13 de junio al 19 de julio en el emblemático Brooklyn Bridge Park .

Manhattan: del 6 al 19 de julio en el Rockefeller Center (ideal para ver la final).

El Bronx: 13 y 14 de junio en el Bronx Terminal Market .

Staten Island: del 29 de junio al 2 de julio en el University Hospital Community Park.

Estos espacios no solo tendrán pantallas gigantes, sino también gastronomía local y actividades culturales, con capacidad para recibir hasta 10,000 personas simultáneamente.

Bares, calles cerradas y ayuda estatal

La alcaldía y el estado de Nueva York están uniendo fuerzas para que el Mundial se sienta en cada esquina:

Calles abiertas: el Departamento de Transporte planea cerrar diversas calles al tránsito para permitir proyecciones masivas al aire libre.

Permisos para negocios: la gobernadora Kathy Hochul anunció que bares y restaurantes podrán tramitar permisos especiales para ampliar horarios y organizar proyecciones en las aceras.

Subvenciones: Se han destinado $500,000 en ayudas para fomentar fiestas barriales independientes y eventos comunitarios.

Una alternativa ante los precios prohibitivos

Con la llegada de más de un millón de visitantes, la demanda ha disparado los precios de las entradas a niveles nunca vistos. La decisión de Mamdani de ofrecer estos eventos de forma gratuita responde a la necesidad de que los residentes locales no queden fuera de la fiesta.

"El fútbol es el deporte del mundo, y por eso hemos decidido que los aficionados puedan compartirlo sin gastar un dólar", afirmó el alcalde, rectificando el plan original que contemplaba cobros por el acceso a ciertas áreas.

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